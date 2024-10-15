"Зубы дракона" РФ в Курской области за сутки ликвидировали 40 россиян, — соцсети

Из-за заграждений, которые плохо видно на дороге, оккупанты не могут убежать от дронов и эвакуировать раненых. Вражеские блогеры жалуются, что за час здесь случается больше ДТП, чем подбивает FPV за неделю.

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В Курской области российские командиры из-за опасений прорыва ВСУ на трассе защитились "зубами дракона". Впрочем, такое заграждение лишь усложнило передвижение россиян, в частности, эвакуацию раненых и бегство от украинских FPV-дронов. Об этом написал в своем телеграм канале "Филолог засаде" Z-блогер Святослав Голиков.

По его словам, такие заграждения установлены в Великосолдатском районе на трассе Суджа — Курск.

"Опасный участок, на котором дронами противника уже сожжено более 50 автомашин, военных и гражданских. Соответственно, проскочить этот участок люди пытаются на высоких скоростях. На днях на участке по-серому выставили зубы дракона. Ни оповещений, ни предупредительных знаков. На скоростях за 150 км/ч влетело несколько машин, были погибшие и тяжелые пострадавшие. Товарищи, работающие на Суджанском направлении, снесли эти зубы "к чертовой матери", но на следующий день ситуация повторилась. Опять зубы по серому, разбитые машины, несколько погибших и несколько человек в реанимации", — возмутился блогер.

Он заявил, что такие действия похожи не на работу руководства, а украинских ДРГ.

"Пост на участке не поставишь, его тупо разматывают дронами. Оповещения и предупредительные знаки ситуативно могли бы спасти, но сейчас "зубы дракона" на трассе — это в принципе не вариант! Трасса активно рабочая и при этом люди по ней вынуждены летать", — написал блогер.

Он возмутился, что потери от таких заграждений на этом участке больше, чем от FPV-дронов.

Также он добавил, что на днях здесь на своем авто в "зубы" влетел известный волонтер — он не пострадал, но авто у него больше нет.

В другом российском телеграм-канале "Тройка" сообщили, что из-за "зубов дракона" уже погибли 40 российских воинов.

"Ночью в Курской области неизвестная ДРГ выставляет в тылу "зубы дракона", на трассах эвакуации, по которым машины мчатся от FPV-дронов на 150км/ч. Без каких-либо опознавательных знаков. Погибших более 40 человек только за одни сутки, столько же 300. За час больше ДТП, чем подбивает FPV за неделю", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские войска захватили российские укрепления на Курщине, которые были построены россиянами для защиты от атак, но оставлены ими без боя. ВС РФ не смогли быстро прорваться через населенный пункт Дарьино из-за наличия там подземных укреплений под землей, которые можно только как-то обойти и ждать, когда закончится провиант в ВСУ или искать "варианты выкуривать противника.