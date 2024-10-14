ВСУ захватили километры укрепления РФ в Курской области: россияне объяснили, в чем "проблема"

Российские солдаты жалуются, что им приходится штурмовать свои же укрепления под землей где украинские войска "положили связь" и "это привело к панике".

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Украинские войска захватили российские укрепления на Курщине, которые были построены россиянами для защиты от атак, но оставлены ими без боя. Об этом написал в Telegram российский пропагандист и блогер Роман Алехин, цитируя одного из военных РФ.

По его словам, российская армия не смогла быстро прорваться через населенный пункт Дарьино из-за наличия там "нескольких километров укреплений под землей", которые можно только как-то обойти и ждать, когда закончится провиант в ВСУ или искать "варианты выкуривать противника".

"Аналогичная ситуация и в Плехово, где уже несколько дней не можем пройти укрепления, которые когда-то строились для своих войск, и которые заняли войска противника", — сообщил Алехин.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Пропагандист объяснил, что украинские войска "положили связь" и "это привело к панике". В результате российские солдаты оставили свои позиции и бежали, оставив без боя свои укрепления.

Напомним, 13 октября командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ Павел Розлач заявил о начале контрнаступления ВС РФ в Курской области.

14 октября бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады сообщили о ликвидации российских солдат из 155-й бригады, которые ранее расстреливали украинских военнопленных.