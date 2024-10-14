ЗСУ захопили кілометри укріплення РФ у Курській області: росіяни пояснили, у чому "проблема"

Російські солдати скаржаться, що їм доводиться штурмувати свої ж укріплення під землею, де українські війська "поклали зв'язок" і "це призвело до паніки".

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Українські війська захопили російські укріплення на Курщині, що були побудовані росіянами для захисту від атак, але залишені ними без бою. Про це написав у Telegram російський пропагандист і блогер Роман Альохін, цитуючи одного з військових РФ.

За його словами, російська армія не змогла швидко прорватися через населений пункт Дар’їно через наявність там "кількох кілометрів укріплень під землею", які можна тільки якось обійти і чекати, коли закінчиться провіант в ЗСУ або шукати "варіанти викурювати противника".

"Аналогічна ситуація і в Пльохово, де вже кілька днів не можемо пройти укріплення, які колись будувалися для своїх військ, і які зайняли війська противника", — повідомив Альохін.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Пропагандист пояснив, що українські війська "поклали зв'язок" і "це призвело до паніки". В результаті російські солдати залишили свої позиції та втекли, залишивши без бою свої укріплення.

Нагадаємо, 13 жовтня командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ЗСУ Павло Розлач заявив про початок контрнаступу ЗС РФ у Курській області.

14 жовтня бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади повідомили про ліквідацію російських солдатів із 155-ї бригади, які раніше розстрілювали українських військовополонених.