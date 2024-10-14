ЗС РФ розпочали контрнаступ під Курськом, але витіснити ЗСУ не можуть, — командир 80-ї ОДШБр

Українські військові бачать різницю у частинах, які командування ЗС РФ перекидає з-під Донецька, та щойностворених, якими поповнює старі бригади. Наявних російських сил не вистачить для витіснення Сил оборони України.

Related video

Російське командування наростило угрупування в Курській області до 40 тис., але цього не вистачає для витіснення українських підрозділів. У складі угрупування — частини, які зняли з фронту в Донецькій та Запорізькій областях, є кілька новостворених штурмових рот. Тим часом бійці ЗСУ продовжують утримувати позиції, час від часу намагаючись їх тактично покращити. Про деталі поточної ситуації лінії фронту на території РФ командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ЗСУ Павло Розлач із позивним "Ведмідь" розповів у інтерв'ю ТСН.

Прорив в Курській області - командир 80 ОДШБр про бої станом на 13 жовтня

Розлач повідомив, що командування ЗС РФ дійсно почало контратакувальні дії в Курській області, надіславши 30 тис. нових бійців. На його думку, наявних у росіян сил не вистачить, щоб мати успіхи та витіснити українців. Орієнтовно, їх мало б бути утричі більше, сказав він. Командир зауважив, що, оцінюючи можливості ЗСУ до оборони, не варто покладатись на кількісні співвідношення зі старих радянських підручників. Зі слів військового, також варто зважати на "морально-психологічний дух".

"Якщо стояти стійко, то цього недостатньо. (Новостворені штурмові роти. — Ред.) це не серйозний противник. Серйозніший іде з Донбасу: одразу відчутно, коли заїжджає вже стріляний підрозділ. Коли поприбували підрозділи з Донбасу, то тоді зразу відчулось, що це вже інше", — наголосив Розлач.

Командир 80-ї ОДШБр ЗСУ підтвердив, що його підрозділ одним з перших зайшов в Курську область, зайняв позиції і утримує їх вже другий місяць поспіль. Бійці перейшли до оборони, час від часу намагаючись покращити положення.

"Тримаємо цю захоплену ділянку. В деяких випадках покращуємо тактичне положення для поліпшення оборони: десь вирівнюємо, десь більш вигідні місця займаємо", — сказав він.

Прорив в Курській області — деталі

Зазначимо, прорив у Курську область почався 6 серпня 2024 року і протягом перших кількох тижнів підрозділи ЗСУ взяли під контроль близько 1 300 кв. км російської території, заявив командувач Олександр Сирський. Президент РФ Володимир Путін спершу стверджував, що відбулась незначна "провокація на кордоні", але згодом віддав наказ відкинути українців до 1 жовтня. Станом на 7 жовтня, на день народження російського очільника, під контролем України перебуває понад 700 кв. км, свідчить карта аналітиків DeepState. Також на цій карті можна побачити, що контратаки росіян почались, орієнтовно, на початку вересня і протягом місяця ЗС РФ зуміли відбити близько 200 кв. км.

Прорив в Курській області - ситуація станом на 10 вересня Фото: DeepState Прорив в Курській області - ситуація станом на 13 жовтня Фото: DeepState

Павло Розлач — командир 80-ї бригади, який очолив формування незадовго на прориву в Курській області. Його попередника, Еміля Ішкулова, зняли з посади, а наприкінці липня бійці записали відео, на якому висловили незгоду з цим рішенням командування.

Нагадуємо, 14 жовтня видання Forbes розповіло деталі про страту українських військовополонених, яких росіяни захопили в Курській області. Про обставини потрапляння в полон напередодні повідомили аналітики проєкту DeepState.