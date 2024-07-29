"Не угодний для вищого керівництва": у 80 ОДШБр встали на захист свого командира (відео)

Підлеглі заявили, що командир Еміль Ішкулов має беззаперечний авторитет серед бійців. Вони звинуватили вище командування у неготовності чути про реалії війни без "замилювання очей".

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У 80 окремій десантно-штурмовій бригаді заявили, що їхнього командира Еміля Ішкулова хочуть звільнити. Підлеглі записали відео у підтримку керівника. Звернення 29 липня опублікував у соцмережах український блогер Сергій Стерненко.

Військовослужбовці звернулися до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача ДШВ Ігоря Скибюка. Відео записали командири батальйонів та дивізіонів 80 ОДШБр.

"Ми — воїни, які першими дали бій ворогу на Донбасі 10 років тому. Боронили Донецький та Луганський аеропорти. Ми зупинили ворога у Вознесенську, топили росіян під Білогорівкою. Брали участь в контрнаступі на Харківщині, тримали Бахмут, звільнили Кліщіївку. Ми ніколи не давали задню та сумлінно виконували бойові завдання", — підкреслили вони.

Захисники зазначили, що бригаду очолює полковник Еміль Ішкулов, який "пройшов всі командирські ланки" від посади командира розвідувального взводу. Підлеглі запевнили, що Ішкулов вміє вести за собою людей, в тому числі у ворожий тил, та знає, що таке полон. Він має численні нагороди, зокрема орден Богдана Хмельницького трьох ступенів та відзнаку "Народний Герой".

"Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці — життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни. Ми не розуміємо чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни — не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів", — заявили військові.

Вони додали, що вимагають залишити Ішкулова на посаді. Підлеглі запевнили, що готові й надалі під його керівництвом виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, 29 липня президент Володимир Зеленський приїхав у Вовчанськ на Харківщині. Він привітав воїнів ССО з професійним днем та вручив їм державні нагороди.

Воїни 60 ОМБр показали, як знищили ворожий наземний безпілотник на фронті. У бригаді зазначили, що "повстання машин стає все ближчим і ближчим".