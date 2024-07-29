"За Джона Коннора!": українські військові ефектно знищили наземний дрон окупантів (відео)

У 60-й Інгулецькій бригаді повідомили, що безпілотник ЗС РФ був знищений операторами FPV-дронів і "бомберами".

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Українські військові знищили російські наземний безпілотник. Процес зняли за допомогою БпЛА на відео. Ролик було опубліковано на сторінці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади у Facebook.

Зазначається, що безпілотник ЗС РФ було знищено операторами FPV-дронів і "бомберами".

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"Повстання машин стає все ближчим і ближчим, але ми готові до будь-яких викликів. Сьогодні наші бомбери та оператори FPV дронів успішно знищили ворожий наземний дрон, демонструючи, що жодна загроза не залишиться без відповіді. За Джона Коннора!" — іронічно зазначили в 60-й бригаді.

ЗСУ знищили наземний дрон РФ

Раніше у ВМС повідомляли, що РФ вивела в море 3 підводні човни з крилатими ракетами. За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, фактично це все, що є у противника в Азово-Чорноморському регіоні. Чорноморський флот тепер теж називається підводним, проте вже нічим не загрожує Україні.

Раніше речник військової розвідки Андрій Черняк говорив, що російські війська почали запускати нові версії дронів-камікадзе "Шахед", зроблені з фанери та пінопласту. Їх застосовують для того, щоб виявити позиції засобів протиповітряної оборони та змусити українців витратити дорогі зенітні ракети.