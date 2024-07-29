"За Джона Коннора!": украинские военные эффектно уничтожили наземный дрон оккупантов (видео)

В 60-й Ингулецкой бригаде сообщили, что беспилотник ВС РФ был уничтожен операторами FPV-дронов и "бомберами".

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Украинские военные уничтожили российские наземный беспилотник. Процесс сняли при помощи БпЛА на видео. Ролик был опубликован на странице 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады в Facebook.

Отмечается, что беспилотник ВС РФ был уничтожен операторами FPV-дронов и "бомберами".

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"Восстание машин становится все более близким и ближе, но мы готовы к любым вызовам. Сегодня наши бомберы и операторы FPV дронов успешно уничтожили вражеский наземный дрон, демонстрируя, что никакая угроза не останется без ответа. За Джона Коннора!" — иронично отметили в 60-й бригаде.

ВСУ уничтожили наземный дрон РФ

Ранее в ВМС сообщали, что РФ вывела в море 3 подводные лодки с крылатыми ракетами. По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, фактически это все, что есть у противника в Азово-Черноморском регионе. Черноморский флот теперь тоже называется подводным, однако уже ничем не угрожает Украине.

Ранее спикер военной разведки Андрей Черняк говорил, что российские войска начали запускать новые версии дронов-камикадзе "Шахед", сделанные из фанеры и пенопласта. Их применяют для того, чтобы обнаружить позиции средств противовоздушной обороны и заставить украинцев потратить дорогие зенитные ракеты.