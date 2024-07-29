Впервые за долгое время: РФ вывела в море 3 подводные лодки с крылатыми ракетами, — ВМС

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, фактически это все, что есть у противника в Азово-Черноморском регионе. Черноморский флот теперь тоже называется подводным, однако уже ничем не угрожает Украине.

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Российские оккупанты продолжают терроризировать мирные города Украины и сейчас вывели в море подводные лодки. Они заряжены крылатыми ракетами. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, противник вывел в море сразу 3 подводных лодки, чего не происходило уже длительное время. Они являются носителями крылатых ракет, которые регулярно атакуют украинскую территорию. Общий залп всех трех субмарин — 12 ракет "Калибр".

"Фактически, это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе. Иногда Черноморский флот называют подводным. Теперь это правда", — написал Дмитрий Плетенчук.

Перед этим в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ заявил, что РФ не может патрулировать всю акваторию вокруг Крымского моста на захваченном полуострове корабельными силами.

По словам Дмитрия Плетенчука, противник вынужден сделать проход максимально узким, чтобы облегчить работу авиации, которая выполняет патрулирование и противодроновую борьбу фактически только с воздуха.

"Ситуация исходит из того, что они не могут патрулировать всю акваторию вокруг этого моста корабельными силами. То есть непосредственно с кораблей и катеров и они вынуждены сужать этот проход максимально, чтобы облегчить работу авиации, которая фактически сейчас заменила корабельно-катерный состав Черноморского флота в этом вопросе и выполняет патрулирование и противодронную борьбу фактически только с воздуха", — подытожил спикер ВМС.

Напомним, 23 июля сообщалось, что в ВМС рассказали о "беде" Черноморского флота РФ. Представитель командования Дмитрий Плетенчук предположил, что россияне до сих пор не избавились от секретных документов, инструкции из которых не суждено реализовать. По его словам, оккупанты нашли убежище для своих кораблей, но это — "временное явление".