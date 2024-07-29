Уперше за довгий час: РФ вивела в море 3 підводні човни з крилатими ракетами, — ВМС

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, фактично це все, що є у противника в Азово-Чорноморському регіоні. Чорноморський флот тепер теж називається підводним, проте вже нічим не загрожує Україні.

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Російські окупанти продовжують тероризувати мирні міста України і зараз вивели в море підводні човни. Вони заряджені крилатими ракетами. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, противник вивів у море одразу 3 підводні човни, чого не відбувалося вже тривалий час. Вони є носіями крилатих ракет, які регулярно атакують українську територію. Загальний залп усіх трьох субмарин — 12 ракет "Калібр".

"Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді Чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", — написав Дмитро Плетенчук.

Перед цим в ефірі телемарафону спікер ВМС ЗСУ заявив, що РФ не може патрулювати всю акваторію навколо Кримського мосту на захопленому півострові корабельними силами.

За словами Дмитра Плетенчука, противник змушений зробити прохід максимально вузьким, щоб полегшити роботу авіації, яка виконує патрулювання і противодронову боротьбу фактично тільки з повітря.

"Ситуація виходить з того, що вони не можуть патрулювати всю акваторію навколо цього мосту корабельними силами. Тобто безпосередньо з кораблів і катерів, і вони змушені звужувати цей прохід максимально, щоб полегшити роботу авіації, яка фактично зараз замінила корабельно-катерний склад Чорноморського флоту в цьому питанні та виконує патрулювання і противодронну боротьбу фактично тільки з повітря", — підсумував речник ВМС.

Нагадаємо, 23 липня повідомлялося, що у ВМС розповіли про "біду" Чорноморського флоту РФ. Представник командування Дмитро Плетенчук припустив, що росіяни досі не позбулися секретних документів, інструкції з яких не судилося реалізувати. За його словами, окупанти знайшли притулок для своїх кораблів, але це — "тимчасове явище".