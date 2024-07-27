Атака на всю ніч: Росія вдарила по Україні дронами і ракетами (карта)

Повітряну тривогу було оголошено в Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та інших областях.

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У ніч на 27 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Перші безпілотники були помічені ще ввечері 26 липня, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, о 23:36 і 23:46 ЗСУ заявили про БПЛА в Чернігівській, а також Херсонській і Миколаївській областях відповідно. До цього фіксувалася ракета, яка летіла в бік Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Повітряна тривога в Україні

Пізніше БПЛА, які були помічені на півдні, полетіли в бік Кіровоградської області. Уже о 01:18 ночі 27 липня дрони також зафіксували на південь від Павлограда, курсом на Дніпро, а також у Харківській області.

О 02:18 ночі ракетну небезпеку було оголошено для Сумської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської та Харківської областей.

О 03:33 ночі БПЛА побачили в Київській області. Крім того, о 04:49 мешканців Черкас попередили про те, що безпілотники перебувають у межах міста, щоправда, о 05:13 у ЗСУ повідомили, що БПЛА почав повертатися знову в бік Київщини.

Повітряна тривога в Україні

Уже о 07:41 ранку безпілотник був помічений на північ від Білої Церкви.

На момент написання новини відбою повітряної тривоги не було.

Раніше видання NYT писало, що всередині ракет Х-101, якими обстріляли лікарню "Охматдит", знайшли чипи виробництва США. РФ спокійно обійшла санкції і купила спеціальні американські чипи на 390 млн дол., розповіли журналісти. До кінця 2023 року обсяги імпорту радіоелементів перевищили довоєнні.

Також 25 липня в Румунії підтвердили, що виявили уламки російських "шахедів". Появу уламків від ударних дронів на території країни в МЗС Румунії назвали "безвідповідальними діями" РФ.