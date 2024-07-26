РФ запустила балістику та Shahed: постраждали енергообʼєкти у двох областях, деталі

Протиповітряна оборона працювала в низці українських областей, було знищено 20 з 22 БпЛА типу Shahed. У результаті ворожої атаки поранено цивільного на Чернігівщині, розповів голова ОВА Вʼячеслав Чаус.

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Вночі 26 липня Збройні сили Російської Федерації атакували кілька областей України за допомогою балістичної ракети типу "Іскандер-М" та ударних дронів типу Shahed. Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук у своєму Telegram.

"У ніч на 26 липня 2024 року противник вдарив балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області РФ по Донеччині та ударними БпЛА типу Shahed із напрямків: мис Чауда — Крим, Курськ — РФ", — сказав Микола Олещук.

За його словами, радіотехнічними військами ПС було виявлено та здійснено супровід 22 дронів, 20 з яких збила протиповітряна оборона в Херсонській, Сумській, Житомирській і Чернігівській областях.

Повітряний напад відбивали вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ.

ЗС РФ атакували енергообʼєкти

В "Укренерго" розповіли, що вночі ворожі БпЛА завдали ударів по енергообʼєктах "Укренерго" в Житомирській та Чернігівській областях. Було знеструмлено побутових та промислових споживачів в окремих районах Житомирщини.

"На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи", — йдеться у повідомленні.

Ситуація в Херсонській області

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти атакували регіон за допомогою ударних дронів.

"За результатами бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони знищено 10 ворожих ударних БпЛА", — сказав Прокудін.

Він наголосив, що в результаті падіння уламків в Херсоні спалахнули пожежі, рятувальники їх оперативно загасили.

Наслідки атаки РФ у Сумській області

У Сумській ОВА розповіли, що вночі та вранці 26 липня окупанти здійснили девʼять обстрілів прикордонних територій і населених пунктів, було зафіксовано 23 вибухи. Зокрема, під обстрілами опинилися Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Есманьська громади.

Так, Миропільську та Краснопільську громади росіянами атакували з артилерії, в Есманській зафіксовано пуски боєприпасів із розвідувально-ударного дрона типу "Оріон", також ворог застосував FPV. На території Білопільської громади ЗС РФ скинули десять мін.

Що відбувається на Житомирщині

Віталій Бунечко, голова Житомирської ОВА, повідомив, що окупанти не припиняють терор цивільного населення. Вночі відбулася масована атака дронів на територію регіону.

"Цієї ночі під час повітряної тривоги відбулась чергова масована атака БпЛА типу "Шахед" території Житомирської області. Нашими силами ППО велась активна антидронова робота", — сказав Віталій Бунечко.

За його словами, уламками БпЛА було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури й енергетики, жертв серед цивільного населення немає.

Чернігівська область: атака РФ

Вʼячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА, зауважив, що окупанти атакували Ніжин за допомогою БпЛА.

"Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу", — сказав він.

Ситуація в Київській області

Керівник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що ЗС РФ атакують регіон третю ніч поспіль за допомогою ударних дронів.

"Цього разу тривога тривала більше двох годин. В регіоні працювали сили ППО. За оперативною інформацією, постраждалі відсутні", — сказав Кравченко.

Він наголосив, що не зафіксовано влучань в обʼєкти житлової та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, 24 липня ЗС РФ завдали удару авіабомбою по будинку харківського підприємця-волонтера Юрія Сапронова. Зокрема снаряд влучив в авто, яке стояло поруч із будинком.

Того ж дня у Харкові було атаковано промисловий обʼєкт. 25 липня начальник Головного управління Нацполіції в області Володимир Тимошко повідомив, що під час обстрілу ворог застосував ракету типу "Іскандер" із касетною бойовою частиною.