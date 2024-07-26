РФ запустила баллистику и Shahed: пострадали энергообъекты в двух областях, детали

Противовоздушная оборона работала в ряде украинских областей, было уничтожено 20 из 22 БпЛА типа Shahed. В результате вражеской атаки ранен гражданский на Черниговщине, рассказал глава ОВА Вячеслав Чаус.

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Ночью 26 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали несколько областей Украины с помощью баллистической ракеты типа "Искандер-М" и ударных дронов типа Shahed. Об этом сообщил командующий ПС Николай Олещук в своем Telegram.

"В ночь на 26 июля 2024 года противник ударил баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области РФ по Донецкой области и ударными БпЛА типа Shahed с направлений: мыс Чауда — Крым, Курск — РФ", — сказал Николай Олещук.

По его словам, радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение 22 дронов, 20 из которых сбила противовоздушная оборона в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Воздушное нападение отражали огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ.

ВС РФ атаковали энергообъекты

В "Укрэнерго" рассказали, что ночью вражеские БпЛА нанесли удары по энергообъектам "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Были обесточены бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирщины.

"На утро энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются ремонтные работы", — говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что оккупанты атаковали регион с помощью ударных дронов.

"По результатам боевой работы подразделений противовоздушной обороны уничтожено 10 вражеских ударных БпЛА", — сказал Прокудин.

Он отметил, что в результате падения обломков в Херсоне вспыхнули пожары, спасатели их оперативно потушили.

Последствия атаки РФ в Сумской области

В Сумской ОГА рассказали, что ночью и утром 26 июля оккупанты совершили девять обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, было зафиксировано 23 взрыва. В частности, под обстрелами оказались Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Эсманская громады.

Так, Миропольскую и Краснопольскую громады россияне атаковали из артиллерии, в Эсманской зафиксированы пуски боеприпасов из разведывательно-ударного дрона типа "Орион", также враг применил FPV. На территории Белопольской громады ВС РФ сбросили десять мин.

Что происходит на Житомирщине

Виталий Бунечко, председатель Житомирской ОВА, сообщил, что оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Ночью состоялась массированная атака дронов на территорию региона.

"Этой ночью во время воздушной тревоги состоялась очередная массированная атака БпЛА типа "Шахед" территории Житомирской области. Нашими силами ПВО велась активная антидроновая работа", — сказал Виталий Бунечко.

По его словам, обломками БпЛА были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики, жертв среди гражданского населения нет.

Черниговская область: атака РФ

Вячеслав Чаус, председатель Черниговской ОВА, отметил, что оккупанты атаковали Нежин с помощью БпЛА.

"Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранен гражданский человек", — сказал он.

Ситуация в Киевской области

Руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что ВС РФ атакуют регион третью ночь подряд с помощью ударных дронов.

"На этот раз тревога длилась более двух часов. В регионе работали силы ПВО. По оперативной информации пострадавшие отсутствуют", — сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что не зафиксировано попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры.

Напомним, 24 июля ВС РФ нанесли удар авиабомбой по дому харьковского предпринимателя-волонтера Юрия Сапронова. В частности, снаряд попал в авто, которое стояло рядом с домом.

В тот же день в Харькове был атакован промышленный объект. 25 июля начальник Главного управления Нацполиции в области Владимир Тимошко сообщил, что во время обстрела враг применил ракету типа "Искандер" с кассетной боевой частью.