Атака на всю ночь: Россия ударила по Украине дронами и ракетами (карта)

Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и других областях.

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В ночь на 27 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Первые беспилотники были замечены еще вечером 26 июля, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ.

Так, в 23:36 и 23:46 ВСУ заявили о БПЛА в Черниговской, а также Херсонской и Николаевской областях соответственно. До этого фиксировалась ракета, которая летела в сторону Кривого Рога Днепропетровской области.

Воздушная тревога в Украине

Позже БПЛА, которые были замечены на юге, полетели в сторону Кировоградской области. Уже в 01:18 ночи 27 июля дроны также зафиксировали южнее Павлограда, курсом на Днепр, а также в Харьковской области.

В 02:18 ночи ракетная опасность была объявлена для Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областей.

В 03:33 ночи БПЛА увидели в Киевской области. Кроме того, в 04:49 жителей Черкасс предупредили о том, что беспилотники находятся в пределах города.Правда, в 05:13 в ВСУ сообщили, что БПЛА начал возвращаться снова в сторону Киевщены.

Воздушная тревога в Украине

Уже в 07:41 утра беспилотник был замечен севернее Белой Церкви.

На момент написания новости отбой воздушной тревоги не было.

Ранее издание NYT писало, что внутри ракет Х-101, которыми обстреляли больницу "Охматдет", нашли чипы производства США. РФ спокойно обошла санкции и купила специальные американские чипы на 390 млн долл., рассказали журналисты. К концу 2023 года объемы импорта радиоэлементов превысили довоенные.

Также 25 июля в Румынии подтвердили, что обнаружили обломки российских "шахедов". Появление обломков от ударных дронов на территории страны в МИД Румынии назвали "безответственными действиями" РФ.