Пенопластовая "Гербера": что известно о новом российском дроне, который дважды атаковал Украину (видео)

Новая российская разработка может использоваться для радиоэлектронной разведки, быть дроном-камикадзе или же ложной целью для ПВО. Аналитики считают, что сбитый на прошлой неделе на Киевщине дрон, вероятно, выполнял разведывательную функцию.

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Российские военные опубликовали видео со сбитым в ночь на 24 июля дроном, который сначала Украине не удалось идентифицировать. Это беспилотник "Гербера". Он имеет фюзеляж из пенопласта и характеризуется достаточно низким уровнем производства. В Defense Express проанализировали обнародованные кадры.

Оригинальные кадры распространило подразделение "Сталинские соколы", которое тесно сотрудничает с "Алабугой", где производятся "шахеды". На шевроне подразделения изображен иранский дрон вместе с советским флагом, что подчеркивает важность иранских технологий для российского производителя.

Дрон "Гербера" может выполнять три разные функции: быть средством радиоэлектронной разведки, дрона-камикадзе или ложной цели. Сбитый образец не был ударной версией, отмечают аналитики.

БПЛА "Гербера" снаружи и внутри Фото: Defense Express

Ударная версия этого дрона заслуживает особого внимания. Для наведения на цель используется телевизионный канал с посредственной камерой. Это требует ручного управления оператором, подобно FPV-дронам. Точность удара зависит от мастерства оператора, что видно на видео, где тот не попал в цель. Публикация этого видео свидетельствует об ограниченном количестве таких дронов в России.

Интересно, что на дроне "Гербера" присутствует камера, тогда как Shahed использует заложенные координаты для атаки. Это может указывать на меньшую дальность полета "Герберы" с боевой частью, ограниченную радиусом прямой радиосвязи. Такая дальность может составлять несколько десятков или до сотни километров с использованием ретранслятора.

Первый сбитый такой беспилотник был оснащен 4G-модемом, что позволяет иметь скоростной канал связи в определенных районах для передачи видео.

Остается открытым вопрос дальности "Герберы", но вероятно она может достигать 300 км без боевой части. Это позволяет использовать "Герберу" для разведки, в частности для фиксации работы радиолокационных систем и передачи информации в режиме онлайн через украинскую мобильную сеть.

Также возможно использование дрона в качестве ложной цели из-за его относительно низкой стоимости.

Напомним, 24 июля силы ПВО сбили вражеский беспилотник, который не удалось идентифицировать. Он имеет меньшие габариты, чем Shahed-136 и окрашен в черный цвет.

25 июля аналитики Defence Express заявили, что корпус дрона изготовлен из пенопласта, а внутренний аппаратный отсек сделан из фанеры.