Из фанеры и пенопласта: РФ начала привлекать "кулибиных" для кустарного производства дронов (фото)

БПЛА сделан из материалов, доступных в строительных маркетах. Но от дронов-камикадзе, отмечают в Defence Express, и не требуют длительной эксплуатации.

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Российское минобороны на централизованном уровне привлекло к производству дронов маломощных производителей. К такому выводу пришло издание Defence Express, исследуя случаи с уничтожением БПЛА неидентифицированного типа.

Как отмечается, первый был замечен в Киеве в ночь на 20 июля, второй был сбит в ночь на 24 июля. Оба дрона отличались по аэродинамическим и другим решениям, были изготовлены по разным технологиям, но их объединял конструкторский и производственный уровень так называемых "кулибиных".

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Об этом говорит результат "разборки" одного из дронов, корпус которого был изготовлен из пенопласта. При этом внутренний аппаратный отсек сделан из фанеры. В нем разместились средства навигации, управления, аккумуляторы, а также 4G-модем с картой украинского оператора мобильной связи.

И хотя БПЛА сделан из материалов, доступных в обычных строительных магазинах, что говорит о не очень высокой культуре производства, но дрона-камикадзе не требуют длительной эксплуатации. Его задача, отмечают в Defence Express, осуществить один-единственный полет, при этом быть максимально дешевым и простым при изготовлении.

В свою очередь украинский военный специалист по связи Сергей Безкрестнов (Сергей Флеш) уверяет, что БПЛА, которой прилетел в Киев на 20 метрах высоты, ничем особенным не отличается.

"Самодельное, не серийное изделие, ничего интересного", — считает он.

Напомним, российский консорциум "Калашников" провел демонстрационные полеты беспилотника "Легионер Е33К". Дрон якобы способен находиться в воздухе до 150 минут, транспортируя грузы массой до 10 килограммов на расстояние 50 км.