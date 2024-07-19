В РФ испытали беспилотник "Легионер E33K" от "Калашникова": что известно о БПЛА (фото)

Тестируемый беспилотник якобы способен перевозить грузы массой до 10 килограммов на расстояние 50 км. При этом максимальное время нахождения в воздухе — до 150 минут.

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Российский консорциум "Калашников" в рамках проектно-образовательной инициативы "Архипелаг 2024" провел демонстрационные полеты беспилотника "Легионер Е33К". В частности, был проведен тестовый полет по доставке груза в условиях сильного ветра, сообщает пресс-служба "Калашникова".

"Аппарат успешно преодолел заданный маршрут, продемонстрировав устойчивость при сильном ветре, надежность и способность работать в сложных погодных условиях", — говорится в пресс-релизе.

Комментируя событие западные обозреватели отметили, что показательные возможности "Легионера Е33К" свидетельствуют о намерениях "Калашникова" позиционировать себя как лидера в разработке беспилотных авиационных систем.

Отмечается, что во время испытаний "Легионер Е33К" успешно выполнил заданный маршрут, перевозя грузы массой до 10 килограммов. Представители концерна считают, что беспилотник считается надежным и устойчивым к сильным ветрам, что позволяет использовать его в сложных погодных условиях.

Фото: Ростех

Известные характеристики БПЛА

По информации разработчиков, дальность полета "Легионера" с грузом до 3 килограммов составляет 200 километров, а с 10-килограммовым грузом – 50 километров. При этом максимальное время нахождения в воздухе – до 150 минут. Технические характеристики беспилотника:

максимальный взлетный вес — 29,9 кг;

размах крыла — 4 метра;

двигатель — электрический;

рабочие температуры от -25 до +40 градусов Цельсия;

устойчивая работа — ветер до 15 метров в секунду.

Фото: Ростех

Конструкция беспилотника предусматривает сборку и запуск "Легионера" в течение всего 15 минут. Представители "Калашникова" отмечают, что беспилотник демонстрирует высокие летные качества и надежность, что делает его перспективным для использования в различных гражданских и военных целях.

Напомним, в РФ впервые смогли реализовать технологию управления беспилотным летательным аппаратом через спутник. В "Роскосмосе" утверждают, что новое технологическое решение позволит отслеживать местоположение дронов там, где нет других каналов связи.