У РФ випробували безпілотник "Легіонер E33K" від "Калашникова": що відомо про БПЛА (фото)

Тестований безпілотник нібито здатний перевозити вантажі масою до 10 кілограмів на відстань 50 км. Водночас максимальний час перебування в повітрі — до 150 хвилин.

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Російський консорціум "Калашников" у межах проєктно-освітньої ініціативи "Архіпелаг 2024" провів демонстраційні польоти безпілотника "Легіонер Е33К". Зокрема, було проведено тестовий політ з доставлення вантажу в умовах сильного вітру, повідомляє пресслужба "Калашникова".

"Апарат успішно подолав заданий маршрут, продемонструвавши стійкість під час сильного вітру, надійність і здатність працювати в складних погодних умовах", — ідеться у пресрелізі.

Коментуючи подію, західні оглядачі зазначили, що показові можливості "Легіонера Е33К" свідчать про наміри "Калашникова" позиціонувати себе як лідера в розробленні безпілотних авіаційних систем.

Зазначається, що під час випробувань "Легіонер Е33К" успішно виконав заданий маршрут, перевозячи вантажі масою до 10 кілограмів. Представники концерну вважають, що безпілотник є надійним і стійким до сильних вітрів, що дає змогу використовувати його в складних погодних умовах.

Фото: Ростех

Відомі характеристики БПЛА

За інформацією розробників, дальність польоту "Легіонера" з вантажем до 3 кілограмів становить 200 кілометрів, а з 10-кілограмовим вантажем — 50 кілометрів. Водночас максимальний час перебування в повітрі — до 150 хвилин. Технічні характеристики безпілотника:

максимальна злітна вага — 29,9 кг;

розмах крила — 4 метри;

двигун — електричний;

робочі температури від -25 до +40 градусів Цельсія;

стійка робота — вітер до 15 метрів на секунду.

Фото: Ростех

Конструкція безпілотника передбачає складання і запуск "Легіонера" протягом лише 15 хвилин. Представники "Калашникова" зазначають, що безпілотник демонструє високі льотні якості та надійність, що робить його перспективним для використання в різних цивільних і військових цілях.

Нагадаємо, у РФ уперше змогли реалізувати технологію управління безпілотним літальним апаратом через супутник. У "Роскосмосі" стверджують, що нове технологічне рішення дасть змогу відстежувати місце розташування дронів там, де немає інших каналів зв'язку.