Пінопластова "Гербера": що відомо про новий російський дрон, який двічі атакував Україну (відео)

Нова російська розробка може використовуватися для радіоелектронної розвідки, бути дроном-камікадзе або ж хибною ціллю для ППО. Аналітики вважають, що збитий минулого тижня на Київщині дрон, імовірно, виконував розвідувальну функцію.

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Російські військові опублікували відео зі збитим у ніч на 24 липня дроном, який спочатку Україні не вдалося ідентифікувати. Це безпілотник "Гербера". Він має фюзеляж із пінопласту та характеризується досить низьким рівнем виробництва. У Defense Express проаналізували оприлюднені кадри.

Оригінальні кадри розповсюдив підрозділ "Сталинские соколы", який тісно співпрацює з "Алабугою", де виробляються "Шахеди". На шевроні підрозділу зображено іранський дрон разом із радянським прапором, що наголошує на важливості іранських технологій для російського виробника.

Дрон "Гербера" може виконувати три різні функції: бути засобом радіоелектронної розвідки, дрона-камікадзе або хибної цілі. Збитий зразок не був ударною версією, зазначають аналітики.

БПЛА "Гербера" ззовні та всередині Фото: Defense Express

Ударна версія цього дрона заслуговує на особливу увагу. Для наведення на ціль використовується телевізійний канал із посередньою камерою. Це вимагає ручного управління оператором, подібно до FPV-дронів. Точність удару залежить від майстерності оператора, що видно на відео, де той не влучив у ціль. Публікація цього відео свідчить про обмежену кількість таких дронів у Росії.

Цікаво, що на дроні "Гербера" присутня камера, тоді як Shahed використовує закладені координати для атаки. Це може вказувати на меншу дальність польоту "Гербери" з бойовою частиною, обмежену радіусом прямого радіозв'язку. Така дальність може становити кілька десятків або до сотні кілометрів із використанням ретранслятора.

Перший збитий такий безпілотник був оснащений 4G-модемом, що дозволяє мати швидкісний канал зв'язку у певних районах для передачі відео.

Залишається відкритим питання дальності "Гербери", але ймовірно вона може досягати 300 км без бойової частини. Це дозволяє використовувати "Герберу" для розвідки, зокрема для фіксації роботи радіолокаційних систем і передачі інформації у режимі онлайн через українську мобільну мережу.

Також можливе використання дрона як хибної цілі через його відносно низьку вартість.

Нагадаємо, 24 липня сили ППО збили ворожий безпілотник, який не вдалося ідентифікувати. Він має менші габарити, ніж Shahed-136 і пофарбований у чорний колір.

25 липня аналітики Defence Express заявили, що корпус дрона виготовлений з пінопласту, а внутрішній апаратний відсік зроблений з фанери.