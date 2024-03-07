З обороною більше втрат: командир ЗСУ розповів про тактику, яка допоможе перемогти ЗС РФ

Російські військові переважають ЗСУ в живій силі, артилерії, боєприпасах, зокрема FPV-дронах. Українським бійцям складно донести будматеріали та облаштувати позиції, розповів полковник Еміль Ішкулов.

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Командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України, полковник Еміль Ішкулов заявив, що найбільш ефективна тактика проти російських військових — повзуча маневруюча. Про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

З його слів, штурм — це в будь-якому випадку ризик. Натомість якщо бійці будуть сидіти в обороні, не проводитимуть маневрену оборону, активні дії, у них буде більше втрат.

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Еміль Ішкулов наголосив, що окупанти переважають українських бійців у живій силі, артилерії, боєприпасах. Зокрема, росіяни переважають ЗСУ в FPV-дронах, тому навіть складно донести будматеріали, аби облаштувати свої позиції. Полковник зазначив, що в цьому плані ситуація дуже складна.

"Пристрілятися в одну точку — справа часу. За рахунок того, що росіяни не знають, де ми знаходимося — вони не розуміють, куди стріляти, а їхні командири обманюють одне одного, ми зменшуємо кількість наших втрат", — розповів полковник Еміль Ішкулов.

Він зауважив, що повзуча маневруюча тактика є найбільш ефективною, проте не кожному це можна пояснити.

"Дуже страшно піти в штурм", — додав командир 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади.

Нагадаємо, 6 березня заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що ЗС РФ намагаються прорвати лінію оборони на Авдіївському напрямку Донецької області, проте українські бійці заважають їм це зробити. Проте ворог постійно пробує просунутися "хоч трохи".

Того ж дня начальник групи безпілотних систем 241 ОБр ТрО Дмитро Спасиба повідомив, що на Бахмутському напрямку противник не припиняє тиснути. ЗСУ доводиться нелегко через те, що росіяни кидають у бій велику кількість живої сили.