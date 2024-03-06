"Плацдарм подолати не можуть": Гуменюк розповіла, чому наступу ЗС РФ на півдні не буде

За словами речниці пресцентру ОК "Південь", противник не може домогтися успіхів на фронті, тому розробив інформаційні кампанії. Їхня мета — натиснути на моральний стан українців.

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Російські окупанти продовжують активні дії не тільки на полі бою, а й на інформаційному фронті. Цього разу почали з'являтися повідомлення про можливий наступ ЗС РФ на південні регіони України. Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі "24 каналу" висловилася з цього приводу.

За її словами, противник невтомно поширює нові фейки, щоб спробувати натиснути на морально-психологічний стан українців. Кампанія з можливим наступом на південні регіони один із пунктів такої тактики.

Росія за допомогою своїх ресурсів хотіла переконати українців, що держслужбовці вже почали евакуацію з Херсонської області. Також були дані про майбутні операції в Миколаївській області.

"Ця пропагандистська риторика є абсолютно передвиборчою. Вона спрямована на населення тимчасово окупованих територій, які не виявляють бажання брати участь у цирку з квазівиборами. Таким чином ворог інформаційно намагається тиснути на людей", — заявила Наталія Гуменюк.

У такий спосіб, продовжує речник пресцентру ОК "Юг", Кремль намагається показати людям, що їм нібито все одно доведеться жити з "владою", яку оберуть на "виборах" 17 березня поточного року. Також це метод компенсувати свої невдачі на полі бою.

"Про який наступ на правий берег (Херсонської області, — ред) можна говорити, якщо вони плацдарм подолати не можуть? Вони продовжують його штурмувати на лівому березі, маючи надзвичайну перевагу за кількістю і якістю озброєння та особового складу. Але штурми постійно завершуються поразкою", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 4 березня про можливий наступ ЗС РФ на півдні України висловився начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, противник заздалегідь планував інформаційну кампанію в південних регіонах країни. Пов'язані розмови з тим, що ЗСУ споруджують лінії оборони.