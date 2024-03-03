"Україна почала евакуацію держслужбовців із Херсона": оглядач розвінчав російську ІПСО

За словами Олександра Коваленка, у противника немає ресурсів для того, щоб здійснити повторне захоплення українського обласного центру на півдні. Дезінформація поширюється для того, щоб посіяти паніку.

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Росіяни почали знову поширювати мережею інформацію про те, що окупанти нібито готують черговий наступ на Херсон. Військово-політичний оглядач проекту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі висловився з цього приводу.

За його словами, противник почав розганяти мережею ІПСО про те, що Україна почала евакуювати держслужбовців із Херсона. У реальності, нічого такого всередині міста не відбувається і в окупантів немає ресурсу для того, щоб здійснити повторне захоплення обласного центру.

"Ця інформація не відповідає дійсності, але вкидається виключно для того, щоб посіяти паніку. Ніякого наступу ворога на Херсон немає і ресурсів для цього також", — заявив Олександр Коваленко.

В Україні розвінчали ІПСО РФ про наступ на Херсон Фото: Скриншот

У Центрі протидії дезінформації також прокоментували ситуацію на півдні України. Вони підтвердили, що противник запустив ІПСО про евакуацію з міста держслужбовців для того, щоб посіяти паніку на українців. Жодного наступу противника на Херсон немає, адже у ЗС РФ немає відповідних ресурсів.

В Україні розвінчали ІПСО РФ про наступ на Херсон Фото: Скриншот

Ще 21 грудня 2023 року керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк заявляла, що правий берег Херсонської області надійно захищений. Відповідно, у російських окупантів немає жодного шансу на повернення до Херсона. Фортифікація берегової лінії постійно вдосконалюється.

"Зрозуміло, що ми хочемо максимально убезпечити і цивільне населення, і свої позиції від ворога, але можемо зазначити, що географічно правий берег вищий за лівий, і спроб ворога проникнути на нього ми навіть не фіксуємо", — підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що ЗСУ не тільки утримують плацдарм у Кринках Херсонської області, а й просуваються вперед. За словами бійців ЗСУ, українські дрони "Баба-Яга" вдень і вночі контролюють плацдарм на лівобережжі регіону.