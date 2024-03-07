С обороной больше потерь: командир ВСУ рассказал о тактике, которая поможет победить ВС РФ

Российские военные преобладают ВСУ в живой силе, артиллерии, боеприпасах, в частности FPV-дронах. Украинским бойцам сложно донести стройматериалы и обустроить позиции, рассказал полковник Эмиль Ишкулов.

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Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Вооруженных сил Украины, полковник Эмиль Ишкулов заявил, что наиболее эффективная тактика против российских военных — ползучая маневрирующая. Об этом он сообщил в интервью "Украинской правде".

По его словам, штурм — это в любом случае риск. Зато если бойцы будут сидеть в обороне, не будут проводить маневренную оборону, активные действия, у них будет больше потерь.

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Эмиль Ишкулов отметил, что оккупанты преобладают украинских бойцов в живой силе, артиллерии, боеприпасах. В частности, россияне преобладают ВСУ в FPV-дронах, поэтому даже сложно донести стройматериалы, чтобы обустроить свои позиции. Полковник отметил, что в этом плане ситуация очень сложная.

"Пристреляться в одну точку — дело времени. За счет того, что россияне не знают, где мы находимся — они не понимают, куда стрелять, а их командиры обманывают друг друга, мы уменьшаем количество наших потерь", — рассказал полковник Эмиль Ишкулов.

Он отметил, что ползучая маневрирующая тактика является наиболее эффективной, однако не каждому это можно объяснить.

"Очень страшно пойти в штурм", — добавил командир 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Напомним, 6 марта заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что ВС РФ пытаются прорвать линию обороны на Авдеевском направлении Донецкой области, однако украинские бойцы мешают им это сделать. Однако враг постоянно пробует продвинуться "хоть немного".

В тот же день начальник группы беспилотных систем 241 ОБр ТрО Дмитрий Спасиба сообщил, что на Бахмутском направлении противник не прекращает давить. ВСУ приходится нелегко из-за того, что россияне бросают в бой большое количество живой силы.