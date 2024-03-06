Уже очередь между пилотами, кто первым уничтожит врага: ВСУ о боях на Бахмутском направлении

Оккупанты атакуют малыми группами, идя "как стадо", а для ликвидации ВС РФ украинские защитники активно используют БпЛА, в частности ночного видения.

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Несмотря на то, что российские оккупанты не прекращают давить на Бахмутском направлении и преимущество в живой силе и количестве, бойцы Сил обороны стойко держат оборону и дают мощный отпор врагу. Об этом "24 Каналу" рассказал начальник группы беспилотных систем 241 ОБр ТрО Дмитрий Спасиба.

По его словам, на этом участке фронта ВСУ приходится нелегко, потому что россияне бросают в бой огромное количество живой силы.

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"Мы не остановимся и будем уничтожать всю нечисть, которая лезет прямо на нас. Жизнь их ничему не учит, они как стадом шли на всем, что могут, так и идут. А наши силы на подходе, только спят и видят, как их уничтожать из всех имеющихся средств. Сколько бы они не лезли, гибнут и будут гибнуть", — подчеркнул Дмитрий Спасиба.

Он добавил, что для ликвидации ВС РФ украинские защитники активно используют БпЛА, в частности ночного видения.

"Это ежедневные массовые атаки. Они маленькими группами передвигаются на стыке между нашими подразделениями. Но благодаря нашей аэроразведке и пилотам, мы их часто обнаруживаем и наносим поражение из всех возможных сил и средств. Наши ребята настолько мотивировано работают, что уже даже очередь между пилотами, кто первый уничтожит врага", — рассказал военный.

Напомним, что 6 марта 3-я штурмовая бригада разнесла артбатарею врага под Авдеевкой. Было уничтожено 6 российских гаубиц.

Ранее сообщалось, что артиллеристы бригады "Рубеж" эффективно и эффектно уничтожили 3 вражеских МТ-ЛБ и 3 гаубицы "Мста-Б". Россияне также потеряли грузовой автомобиль "Урал".