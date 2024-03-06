"Штурмуют днем и ночью": ВС РФ несут огромные потери в Орловке, — Жорин (карта)

По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, враг постоянно пробует наступать и пытается продвинуться "где это возможно" на Авдеевском направлении, но Силы обороны сдерживают "порывы" оккупантов.

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Российские оккупанты до сих пор пытаются продавить линию обороны на Авдеевском направлении, однако Вооруженные силы Украины не дают им этого сделать. Об этом сообщает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram 6 марта.

По его словам, противник постоянно пробует наступать и пытается продвинуться на соответствующем направлении.

"Пока продавить линию обороны на Авдеевском направлении враг не может. Но пробуют наступать постоянно, и пытаются продвинуться хоть немного там, где это возможно", — отметил Жорин.

Кроме того, как добавил заместитель командира 3-й ОШБр, больше всего сейчас российские военные "стираются" о населенный пункт Орловка Донецкой области.

Там, по его словам, враг несет "просто огромные потери", однако все равно продолжает "штурмовать и днем, и ночью".

Ситуация вблизи Орловки по состоянию на 5 марта 23:33 / DeepStateMap

Напомним, 29 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты продолжают активные наступательные действия на многочисленных отрезках линии фронта, особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях. Однако Силам обороны удалось выбить врага из окрестностей Орловки Донецкой области.

Напоминаем, западное издание проанализировало бои под Авдеевкой и объяснило, почему они стали"сокрушительным поражением". Также СМИ получили спутниковые фотографии окопов ВСУ и отметили, что они "слишком мелкие".