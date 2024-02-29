ВСУ выбили россиян из Орловки, а "просчеты" командиров исправили, — Сырский (карты)

Главнокомандующий Вооруженных сил отметил, что сейчас жесткие бои продолжаются в районах населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожье, над которыми противник пытается вернуть контроль.

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Российские оккупанты продолжают активные наступательные действия на многочисленных отрезках линии фронта, особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях. Однако Силам обороны удалось выбить врага из окрестностей Орловки Донецкой области. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в Telegram.

По его словам, российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

Кроме того, жесткие бои продолжаются и в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области, над которыми противник пытается вернуть контроль.

Работино и Вербовое на картах DeepState Работино и Вербовое на картах DeepState

Сырский уточнил, что свою работу в районе боевых действий он начал с оперативно-тактической группировки (ОТГ) Донецк — в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении.

"Успех любого боя зависит от качества планирования и того, насколько успешно замысел командира реализуется его подчиненными. Это определяется прежде всего опытом и мастерством командующего и командиров, умением правильно оценить обстановку и принять адекватные и своевременные решения. На уровне командиров батальонов, рот и взводов главное обеспечить практическую реализацию этих решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств", — подчеркивает он.

В работе командиров выявили просчеты

Также, как отметил главнокомандующий ВСУ, во время работы у отдельных командиров были выявлены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке врага, что непосредственно повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.

"Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", — заявляет Сырский.

ВС РФ прорвались на окраину Орловки, однако ВСУ их выбили

Кроме того, он отметил стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад, которые "смелыми и решительными действиями" выбили противника, который прорвался на окраину Орловки.

Орловка на карте DeepState

Напомним, ранее в сводке "Института изучения войны" сообщили, что российские войска 26 февраля продвинулись на юг от Кременной на фоне позиционных боев, продолжающихся на линии Купянск–Сватово–Кременная.

Также сообщалось, что, по оценкам DeepState, Степное и Северное уже оккупированы.