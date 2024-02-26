ВСУ вышли из Ласточкино. Где продвигаются ВС РФ на Авдеевском направлении (карта)

Украинская армия отходит на новые рубежи обороны по линии Орловка-Тоненькое-Бердичи. На поле боя замечены американские Abrams, а у оккупантов — преимущество в воздухе. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, какую цель ставят перед собой оккупанты.

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Украинские военные вышли из Авдеевки. Российские оккупанты не остановились и продолжили наступательные действия. Сейчас в ВСУ сообщили, что Силы обороны покинули Ласточкино. Фокус поговорил о ситуации на Авдеевском направлении с военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко.

Создать буфер безопасности для Авдеевки — почему оккупанты давят на востоке

По словам Александра Коваленко, российские войска сейчас наступают по инерции на Авдеевском направлении. Там сосредоточены крупные вражеские силы численностью 60-80 тысяч лиц. Максимальная цель ВС РФ — охватить территории полукругом по линии Бердичи-Семеновка-Орловка-Тоненькое.

"В ближайшее время они будут концентрировать усилия на создание буфера безопасности. Именно между Степное-Ласточкино-Северное и Тоненькое-Семеновка-Бердичи будут происходить интенсивные боевые действия. После какого-то времени, если россияне достигнут или не достигнут своей цели, они возьмут оперативную паузу и начнут перегруппировку своих сил и средств. Все же после наступательной операции на Авдеевку потери были очень высоки, поэтому пауза нужна на оперативную перегруппировку подразделений. Часть из них могут вернуться в зону своей дислокации на Луганщине в состав войск "Центр" или под Бахмут", — пояснил Коваленко.

Оранжевым обозначено, где будут развиваться самые ожесточенные бои, а красные линии — максимальная задача для ВС РФ Фото: коллаж Фокус

К тому же у Сил обороны не хватает боеприпасов, чтобы останавливать движение такого большого количества оккупационных сил. Как только эта ситуация изменится, то изменится и тактика со стороны РФ. Также на наступление влияют выборы президента РФ, которые состоятся в следующем месяце. По мнению обозревателя, интенсивность боев может уменьшиться.

3 ключевых момента — почему ВС РФ имеют успехи в продвижении

Военно-политический обозреватель назвал ключевые элементы, благодаря которым ВС РФ могут продвигаться на Авдеевском направлении:

количественное превосходство в 60-80 тысяч человек;

дефицит боеприпасов у Сил обороны;

тотальное доминирование российской тактической авиации.

"Тотальное доминирование российской авиации с КАБами. Были рекордные применения КАБов и это влияло на результаты продвижения россиян возле Авдеевки — вот основные факторы", — пояснил Фокусу Александр Коваленко.

Украина со своей стороны довольно интенсивно начала сбивать российские самолеты. За менее чем неделю было сбито 7 Су-34 и Су-35, а в конце прошлой недели еще и самолет-разведчик А-50У.

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Танки Abrams на Авдеевском направлении

23 февраля 47-я отдельная механизированная бригада показала видео боевого применения танков Abrams M1A1 SA. Как отметили военные, американские машины применяются на Авдеевском направлении более месяца. Защитники заявили, что машина очень живучая в бою, потому что имеет мощное многослойное бронирование. Всего на вооружении украинской армии есть 31 Abrams M1A1 SA, но доподлинно неизвестно, все ли из них задействованы в боях на Авдеевском направлении.

"Они дополняют танковую компоненту, как один из весомых элементов. На Abrams мы не вернем Авдеевку, не заедем туда снова", — говорит Коваленко о роли американских танков на Авдеевском направлении.

Однако в связке Abrams с БМП Bradley могут лучше себя проявить в случае наступательных действий. Они специально разрабатывались для совместных операций. По словам обозревателя "ИС", пока Украина не готовит наступательных операций, но контрнаступательные действия могут проводиться. Не исключено, что Abrams + Bradley можно будет увидеть вместе на российско-украинском фронте.

Бои на Авдеевском направлении — что говорят в ВСУ, Генштабе и аналитики

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что Силы обороны отошли от села Ласточкино на Авдеевском направлении. Защитники планируют организовать оборону по линии Орловка-Тоненькое-Бердичи, чтобы не дать оккупантам продвигаться дальше.

Аналитики DeepState сообщают, что ВС РФ продолжают наступление на Степное, Бердичев и Орловку с Тоненьким. Сейчас попытки атаковать на Степное и Бердичи отбиты. Враг пытался закрепиться в крайних домах в Орловке и в окрестностях Тоненького. Отмечается, что ситуация на этом направлении уточняется.

Силы обороны организуют оборону по направлению Орловка-Тоненькое-Бердичи Фото: deepstatemap.live

В утренней сводке от 26 февраля Генерального штаба указывается, что на Авдеевском направлении украинские военные отбили 25 атак ВС РФ в районах населенных пунктов: