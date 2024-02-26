Почему пришлось оставить Авдеевку: семь причин ухода ВСУ из мощного укрепрайона

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Насчет Авдеевки...

На данный момент я не вижу особой необходимости описывать ход событий, связанный с проведением оборонительной операции СОУ в районе г. Авдеевка. Он всем хорошо известен, поэтому подробно углубляться на том — куда, как и кто наступал, кто и где оборонялся (контратаковал) в тот или иной период времени — причин не вижу.

Все эти события неоднократно описывались не только мной, но и другими людьми. Поэтому, я буду обращаться по ходу формулирования своих выводов и оценок к хронологии событий только тогда, когда их нужно будет проиллюстрировать, или аргументировать.

Как по мне, в контексте общей оценки событий на Донецком направлении главным и наиболее целесообразным следует сделать определение ответов на два ключевых вопроса — почему противнику, в конце концов, удалось достичь выполнения поставленных перед собой целей на этом направлении, хотя и ценой, которая даже не укладывается в термин "значительная" (скорее — "запредельная") и как это можно предотвратить в будущем.

Конечно, в силу вполне понятных причин, я не могу полностью, как это положено, аргументировать те или иные свои выводы относительно этих событий конкретными данными (например, в смысле оценки реального соотношения сторон, их дислокации и расположения на местности, а также комментировать решения украинского командования в тех или иных ситуациях, ведь война продолжается, и давать врагу какую-то информацию для оценки — не стоит), но, очевидно, что в двух смыслах — решение командования противника, а также оценка отдельных факторов, которые способствовали\мешали действиям войск (сил) сторон — целиком возможно.

А второе замечание будет касаться понимания масштаба оцениваемых событий. Речь пойдет не только, собственно, о событиях, которые происходили непосредственно в районе г. Авдеевка и вокруг нее, а на соседних отрезках ЛБС. То есть, всего того, что происходило на Авдеевском направлении...

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Итак, почему?

На первый взгляд, причина вполне очевидна и понятна подавляющему большинству людей, которые следят за ходом событий в войне. Противник не только сумел сконцентрировать на этом направлении превосходящие силы, но и смог реализовать это свое преимущество. В частности, сразу в нескольких факторах:

Общая численность войск

На этом направлении действовали пополненные и доукомплектованные основные силы сразу 3-х общевойсковых армий (ОВА) противника — 2-й, 8-й (включая почти весь 1-й армейский корпус\АК) и 41-й + главные силы отдельной танковой дивизии (90-я тд), не считая целой россыпи приданных сил и средств, в том числе из категории "территориальные войска" или "мобилизационный резерв".

По разным оценкам, общая численности группировки войск противника, действовавшей на этом направлении, в разные временные периоды оценивалась от 60-65 тысяч в\сл до 80-82 тысяч. Причем, без учета резервного компонента, развернутого на этом направлении и который сам по себе составлял еще до 10-12 тысяч в\сл (до 3-х мотострелковых полков\мсп, 10-и стрелковых и мотострелковых батальонов, и 2-3-х сводных тактических отрядов типа БАРС).

Преимущество противника в количестве основных типов вооружения и военной техники (ВВТ),

сконцентрированных в его частях и соединениях, действовавших на этом направлении. Противник имел здесь — до 450-460 танков, до 1300 — 1350 ББМ, до 1200 единиц АС, около 300 единиц РСЗО...

Для восстановления потерь противник смог создать и определенный резерв ВВТ на этом направлении — до 100 единиц танков, до 220-230 единиц ББМ, до 60-и единиц АС и 25-30 единиц РСЗО.

Превосходство противника в воздухе

Авиационная группировка противника, сконцентрированная на этом оперативно-тактическом направлении, составляла — до 182-х единиц боевых самолетов, до 147-и единиц вертолетов, из которых ударных (огневой поддержки) было — 66-70 единиц. Также, противник смог развернуть на этом направлении эшелонированную (по высоте и дальностям) систему войсковой ПВО, которая, в смысле своего количества, почти дублировала реально существующие его потребности...

Ресурсное преимущество противника

Очевидно, что в вопросах снабжения войск предметами материально-технического обеспечения, топлива, боеприпасов, запасных частей, продовольствия и т.д. противник имел в количественном измерении значительно более широкие возможности, чем украинское командование.

На момент начала Авдеевской наступательной операции противник смог увеличить темпы накопления запасов этих предметов на 10-15%, а в течение ее проведения обеспечивал увеличение их текущего довольствия по отдельным типам и видам до 20%.

Кроме этого, в пользу противника "играл" еще целый ряд факторов...

Удобный, в смысле материально-технического обеспечения действий войск район

(разветвленная система коммуникаций, включая обустроенные рокады и транспортные узлы, немалое количество удобных мест и объектов для расположения складов и хранилищ).

То есть, противник имел возможность до минимума сократить так называемое "плечо подвоза" (как в смысле времени, так и расстояния) для снабжения своих войск, оперирующих на этом направлении, всем необходимым для "жизни и боя".

Кроме того, его маневр силами и средствами "по фронту", а также перемещение подкреплений и резервов также мало чем был скован или затруднен...

Местность, на которой протекали боевые действия,

в смысле танко-доступности или возможности быстрого ее преодоления войсками, в том числе на технике, также не представляла собой особого препятствия, за исключением, пожалуй, отдельных участков местности с разрушенной городской застройкой, особенно в самом городе Авдеевка.

Также, здесь не было — ни широких водных преград, ни участков местности с широкими болотами или весомых лесных массивов...

Удобное начертание ЛБС

Очевидно, что еще в период формулирования замысла (плана) на проведение этой операции командование противника учло тот факт, что оно имеет возможность занять удобное (охватывающее) исходное положение по отношению к украинским войскам, которые оборонялись в Авдеевском районе обороны.

Этому способствовало занятие его войсками ранее рубежа Водяное — Опытное и района с. Красногоровка.

Однако, бесспорно, что для успешного проведения задуманной операции мало лишь иметь все эти преимущества, надо еще уметь всем этим воспользоваться...

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