Что происходит под Лиманом: как в информационном пространстве РФ одновременно отступает и наступает

"Попытки прорвать нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз наносили удары в районах Новоегоровки, Новоселовки, Ставков, Торского, Заречного и Лимана…" (с)

Это из официального сообщения ГШ ВСУ… Опубликовано 3 часа назад.

То есть, в сводках за сегодня по Лиманскому направлению украинское командование признает присутствие противника и его наступательные действия в районе села Новоселовка (это 8,3 км в северо-западном направлении от Лимана) и села Ставки (это — 3,8 км к СЕВЕРУ от Лимана).

Между тем в виртуальной реальности продолжает циркулировать информация о "полном отступлении противника к северу от Лимана", якобы в сторону реки Черный Жеребец. Приводят даже некую "умАпАмрАчительную" площадь освобожденной территории.

Відео дня

И мало кто из этих распространителей задумывается: как такое возможно — противник ОДНОВРЕМЕННО отступает и АТАКУЕТ (Карл!) с одних и тех же позиций?

Похоже — либо кто-то и что-то, мягко говоря, "преувеличивает", либо кто-то и что-то, мягко говоря, умалчивает… нет?

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