Что происходит под Лиманом: как в информационном пространстве РФ одновременно отступает и наступает
Военный аналитик Константин Машовец не совсем понимает, как же развивается ситуация на Лиманском направлении. Ведь, согласно одним сообщениям, ВСУ наступают и даже освобождают значительные территории, а согласно другим — в тех же районах продолжаются попытки России нанести удар…
"Попытки прорвать нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз наносили удары в районах Новоегоровки, Новоселовки, Ставков, Торского, Заречного и Лимана…" (с)
Это из официального сообщения ГШ ВСУ… Опубликовано 3 часа назад.
То есть, в сводках за сегодня по Лиманскому направлению украинское командование признает присутствие противника и его наступательные действия в районе села Новоселовка (это 8,3 км в северо-западном направлении от Лимана) и села Ставки (это — 3,8 км к СЕВЕРУ от Лимана).
Между тем в виртуальной реальности продолжает циркулировать информация о "полном отступлении противника к северу от Лимана", якобы в сторону реки Черный Жеребец. Приводят даже некую "умАпАмрАчительную" площадь освобожденной территории.
И мало кто из этих распространителей задумывается: как такое возможно — противник ОДНОВРЕМЕННО отступает и АТАКУЕТ (Карл!) с одних и тех же позиций?
Похоже — либо кто-то и что-то, мягко говоря, "преувеличивает", либо кто-то и что-то, мягко говоря, умалчивает… нет?
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