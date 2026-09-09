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Что происходит под Лиманом: как в информационном пространстве РФ одновременно отступает и наступает

Военный аналитик Константин Машовец не совсем понимает, как же развивается ситуация на Лиманском направлении. Ведь, согласно одним сообщениям, ВСУ наступают и даже освобождают значительные территории, а согласно другим — в тех же районах продолжаются попытки России нанести удар…

Константин Машовец
Константин Машовец
Военный эксперт
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Бойцы ВСУ с украинским флагом на въезде в Лиман
Что же на самом деле происходит под Лиманом?

"Попытки прорвать нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз наносили удары в районах Новоегоровки, Новоселовки, Ставков, Торского, Заречного и Лимана…" (с)

Это из официального сообщения ГШ ВСУ… Опубликовано 3 часа назад.

То есть, в сводках за сегодня по Лиманскому направлению украинское командование признает присутствие противника и его наступательные действия в районе села Новоселовка (это 8,3 км в северо-западном направлении от Лимана) и села Ставки (это — 3,8 км к СЕВЕРУ от Лимана).

Между тем в виртуальной реальности продолжает циркулировать информация о "полном отступлении противника к северу от Лимана", якобы в сторону реки Черный Жеребец. Приводят даже некую "умАпАмрАчительную" площадь освобожденной территории.

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И мало кто из этих распространителей задумывается: как такое возможно — противник ОДНОВРЕМЕННО отступает и АТАКУЕТ (Карл!) с одних и тех же позиций?

Похоже — либо кто-то и что-то, мягко говоря, "преувеличивает", либо кто-то и что-то, мягко говоря, умалчивает… нет?

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