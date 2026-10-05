Контрнаступление под Лиманом: что происходит и как это может повлиять на ситуацию под Славянском

Что касается дальнейших перспектив развития ситуации в целом на Лиманском направлении (то есть в оперативно-тактическом плане), я бы выделил два основных фактора:

Положение российских войск на их плацдарме к северу от Лимана, хотя и довольно "постепенно", но неуклонно ухудшается. Очевидно, что командованию российской 20-й ОВА, так или иначе, в ближайшее время придется существенно сократить этот плацдарм. По крайней мере из-за постоянного украинского "давления" на его южный и северный фланги, вероятно, оно будет вынуждено все-таки отвести свои передовые подразделения восточнее дороги Новое – Ставки.

Очень заметно "замедление" штурмовой инфильтрации российской 25-й армии в сторону Лимана, а на некоторых участках даже отступление её передовых подразделений (например, к юго-востоку от Лимана), очевидно, в будущем может существенно повлиять на ситуацию в зоне ответственности соседней российской 3-й ОВА ГВ "Юг", которая сейчас пытается прорваться в район Николаевки и Славянской ТЭС вдоль южного берега Северского Донца.

Видео дня

Если украинским войскам удастся полностью вытеснить противника из района Лиман — Ямполь — Озерное — Диброва, то командованию российской 3-й ОВА придется развернуть часть своих сил (войск) правого (северного) фланга фронта с запада на север, чтобы удерживать южный берег Северского Донца, по крайней мере на участке Кривая Лука – Закитное. Что в свою очередь не может не повлиять на ее способность продолжать наступление в направлении Славянска.

Даже если российская 25-я ОВА все-таки сможет удержать какой-то тактический плацдарм к западу от реки Чёрный Жеребец (например, от самой реки до дороги Заречное – Ямполь), это все равно окажет "резко негативное" влияние на ситуацию в зоне ответственности российской 3-й ОВА. Поскольку в этом случае украинские войска, действующие к северу от Северского Донца, получат очевидную возможность контратаковать фланг 3-й ОВА. Даже с помощью весьма ограниченных сил и средств.

В более широком (оперативно-стратегическом) смысле я имею в виду всю Славянско-Краматорскую наступательную операцию противника, успешные контрнаступательные действия ВСУ на одном отдельно взятом Лиманском направлении пока не означают её полного и окончательного провала уже этой осенью. Противник пока продолжает наступать на эту агломерацию с востока и юга (Добропольское, Краматорско-Константиновское и Славянское направления) достаточно активно и на некоторых участках "тактически успешно". Да, происходит это довольно медленно и с большими потерями для него, но там он все равно продолжает "ползти вперёд".

Однако следует признать, что упомянутые выше действия ВСУ на Лиманском направлении, очевидно, все же могут создать предпосылки для того, чтобы эта оперативно-стратегическая наступательная операция российских войск все-таки "застряла" не только на самом Лиманском, но по крайней мере еще на одном оперативно-тактическом направлении — Славянском.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно