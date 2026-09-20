Операция "Вивальди" продолжается: Билецкий сообщил об освобожденных селах в Донецкой области (видео)

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов населенные пункты в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области. Наступление украинских военных состоялось в рамках операции "Вивальди".

Украинские бойцы освободили сёла Дерилово и Шандриголово в Донецкой области, продвинувшись на восток. Об этом сообщает проект DeepState, который публикует карту освобождённых территорий.

Согласно данным, за последнее время от российских агрессоров было освобождено более 30 квадратных километров.

Карта DeepState от 18 сентября... Фото: Скриншот ...и ситуация по состоянию на 20 сентября Фото: скриншот

Командир Третьего армейского корпуса бригадный генерал Андрей Билецкий сообщил, что в рамках наступательной операции "Вивальди" были освобождены населенные пункты Шандриголово и Дерилово, а также установлен полный контроль над Дробышевым. Кроме того, были уничтожены 800 солдат российской армии.

Билецкий сообщил, что в ходе первого и второго этапов операции "Вивальди" Третий армейский корпус и приданные ему подразделения уже деокуппировали 50 кв. км территорий и вернули под контроль Украины 125 кв. км. Потери противника при этом составляют более 3 тысяч человек личного состава сразу трёх российских армий — 20-й, 25-й и 1-й танковой.

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Третий армейский корпус в ходе штурмовых действий первым в мире приступил к десантированию наземных роботизированных комплексов-камикадзе в тыл противника на расстояние 10 км. Одновременно артиллерия и беспилотные системы наносили удары по командным пунктам, узлам связи, логистике, переправам и резервам ВС РФ, — говорится в сообщении.

Военный пояснил, что противовоздушная оборона и РЭБ создали защитный купол над районом боевых действий, и ослепленный враг не смог раскрыть план операции, а украинские подразделения уже закреплялись на освобожденных рубежах.

За успех этой части операции Билецкий поблагодарил бойцов 60-й ОМБр, 125-й ОВМБр, БТГр 3-й ОШБр, 21-го ОПБпС "KRAKEN", 3-го ОРБ и 25-го ОПТБ корпуса, а также приданным подразделениям — 66-й ОМБр, 85-й тгр 8-го полка ССО, спецподразделению ГУР МО "Артан" и 10-му мобильному пограничному отряду "Дозор".

Операция "Вивальди"

В середине сентября в условиях максимальной информационной тишины Третий армейский корпус ВСУ начал наступательную операцию "Вивальди" на севере Донецкой области. В ходе первого этапа украинские военные ликвидировали очаги российской инфильтрации в районах Новоселовки, Яровой, Корового Яра и Александровки. Также Силы обороны освободили село Среднее.

Благодаря действиям 3-й армии ВСУ на Лиманском направлении была освобождена от россиян территория, площадь которой превышает площадь Житомира.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин рассказал, что украинские военные смогли продвинуться дальше, чем планировали, при этом ликвидировали немало российских офицеров, а также значительно пополнили фонд для обмена.

Фокус выяснял, что на самом деле происходит на ключевых участках фронта, где россияне продолжают наступление, как изменилась их тактика наступления и какие направления остаются наиболее опасными.