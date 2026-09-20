Операція "Вівальді" триває: Білецький повідомив про звільнені села на Донеччині (відео)

Сили Оборони України звільнили від російських окупантів населені пункти у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. Просування українських військових відбулося у межах операції "Вівальді".

Українські бійці звільнили села Дерилове та Шандриголове у Донецькій області, просунувшись на схід. Про це інформує проєкт DeepState, який публікує карту звільнених територій.

Згідно з даними, за останній час від російських агресорів було звільнено понад 30 квадратних кілометрів.

Карта DeepState від 18 вересня... Фото: Скріншот ...та ситуація станом на 20 вересня Фото: скріншот

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький повідомив, що у межах наступальної операції "Вівальді" були звільнені н.п. Шандриголове і Дерилове, а також встановлено повний контроль над Дробишевим. Крім того, були знищені 800 солдатів російської армії.

Білецький повідомив, що в першому та другому сезонах операції "Вівальді" Третій армійський корпус та придані підрозділи вже деокуповали 50 кв. км територій та повернули під український контроль 125 кв. км. Втрати ворога при цьому становлять понад 3 тисячі особового складу одразу трьох російських армій — 20-ї, 25-ї та 1-ї танкової.

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Третій армійський корпус під час штурмових дій першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів-камікадзе у тил противника на відстань у 10 км. Одночасно артилерія та безпілотні системи били по командних пунктах, вузлах зв'язку, логістиці, переправах і резервах ЗС РФ, — йдеться у повідомленні.

Військовий пояснив, що протиповітряна оборона та РЕБ створили захисний купол над районом бойових дій й засліплений ворог не зміг розкрити план операції, а українські підрозділи вже закріплювалися на звільнених рубежах.

За успіх цієї частини операції Білецький подякував бійцям 60-ї ОМБр, 125-ї ОВМБр, БТГр 3-ї ОШБр, 21-го ОПБпС KRAKEN, 3-го ОРБ та 25-го ОПТБ корпусу, а також приданам підрозділам — 66-тій ОМБр, 85-й тгр 8-го полку ССО, спецпідрозділу ГУР МО "Артан" та 10-му мобільному прикордонному загону "Дозор".

Операція "Вівальді"

У середині вересня в режимі максимальної інформаційної тиші Третій армійський корпус ЗСУ розпочав наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області. Під час першого етапу українські військові ліквідували осередки російської інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Корового Яру та Олександрівки. Також Сили оборони звільнили село Середнє.

Завдяки діям 3 АК ЗСУ на Лиманському напрямку звільнили від росіян територію, яка за площею більша, ніж Житомир.

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін розповів, що українські військові змогли просунутися далі, ніж планували, принагідно ліквідували чимало російських офіцерів, а також значно поповнили обмінний фонд.

Також Фокус з'ясовував, що насправді відбувається на ключових ділянках фронту, де росіяни продовжують просування, як змінилася їхня тактика наступу та які напрямки залишаються найнебезпечнішими.