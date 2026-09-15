Звільнили територію більшу за Житомир: як пройшла операція "Вівальді" ЗСУ (відео)

Під Лиманом 3 армійський корпус ЗСУ провів операцію "Вівальді", завдяки якій зачистив від інфільтрації 85 кв. км території, ідеться у звіті підрозділу. На відео з кадрами операції — спільна робота штурмовиків та дрони різних типів. Серед іншого, бійці перерізали логістику російської армії та діставали цистерни з пальним аж під Воронежем. Як відбулась операція "Вівальді", яка "обрізала" майже 10-кілометрове проникнення ЗС РФ?

Завдяки діям 3 АК ЗСУ на Лиманському напрямку звільнили від росіян територію, яка за площею більша, ніж Житомир, та майже як Чернігів, ідеться у підсумковому зведенні підрозділу. Двохвилинний відеозвіт увечері 15 вересня з'явився у Telegram-каналі армійського корпусу. З'ясувалось, що російські солдати поодинці та малими групами інфільтрувались на підконтрольну Україні територію у Донецькій області й дійшли до населених пунктів, розташованих за 8-10 км від лінії боїв. Таке проникнення називають "флаговтиком", оскільки все, що можуть окупанти у такій ситуації, — помахати прапором РФ, а потім в тилу шкодити українським підрозділам. Завдяки комплексній операції створили плацдарм для подальшого наступу Сил оборони, підсумовується у звіті 3 АК.

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Операція "Вівальді" — звіт 3 армійського корпусу 15 вересня

Військові повідомили про повернення контролю над населеними пунктами Новоселівка, Олександрівка (під Лиманом), Ярової та околиця Коров'ячого Яру: це 75 кв. км. Крім того, повернули контроль над Середнім: це ще 10 кв. км, тобто разом вийшло 85 кв. км. Російські солдати проникли у сіру зону, і щоб їх вибити створили об'єднаний штаб на тактичному рівні, який координував роботу спеціальних та розвідувальних підрозділів. Окрім виявлення та знешкодження противника, били вглиб по логістиці. Удари були настільки ефективні, що "росіяни були змушені виносити критично важливі ланки постачання все далі в тил, рятуючись від наших ударів".

Втрати ЗС РФ після операції "Вівальді" ЗСУ — це 1500 солдатів, 13 тисяч дронів, 120 гармат, три танки, сотні одиниць військової техніки. У звіті порівняли втрачену росіянами техніку з висотою будинку: купа "металобрухту" дістала б до даху п'ятиповерхівки.

Операція "Вівальді" — втрати ЗС РФ завдяки діям 3 АК Фото: 3 армійський корпус ЗСУ

Операція "Вівальді" — що відбувається у Донецькій області під Лиманом

На карті аналітичного проєкту DeepState можна побачити деякі деталі операції "Вівальді". Найперше, на карті не була позначена зона інфільтрації, яка простягнулась до Коров'ячого Яру та Олександрівки на відстань 8-10 км від червоної зони та лінії боїв. Станом на 15 вересня аналітики показали, що вдалось звільнити 12 кв. км у районі сіл Середнє та Шандриголове: ширина 10 км, глибина 2 км.

Операція "Вівальді" — ситуація на Лиманському напрямку до наступу 3 АК Фото: DeepState

Операція "Вівальді" — ситуація на Лиманському напрямку після наступу 3 АК Фото: DeepState

Командир 3 армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив операцію "Вівальді", завдяки якій зачистили інфільтровані території та звільнили близько 10 кв. км. Командир також заявив, що це лише перша частина операції, а насправді їх буде чотири.

"Але наша операція називається Вівальді. А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це — лише перший із них", — сказав він.

Нагадуємо, 15 вересня Фокус зібрав інформацію про операцію "Вівальді" та отримав оцінки військових експертів щодо наслідків наступальної операції ЗСУ.