Операція "Вівальді": ЗСУ просунулися далі запланованого та ліквідували багато російських офіцерів

Українські військові змогли просунутися далі, ніж планували в межах операції "Вівальді". Під час наступу на Донеччині Збройні сили ліквідували чимало російських офіцерів, а також значно поповнили обмінний фонд російськими полоненими.

Реалізувати цю складну операцію вдалося завдяки зокрема інформаційній тиші. Подробиці 16 вересня розповів заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін в етері "Суспільного".

"Була складна ситуація в районі Лиману": для чого ініціювали операцію

Поштовхом до планування "Вівальді" стала складна ситуація, яка склалася в районі Лиману, пояснив Максим Жорін. Російські військові намагалися втілити звичний для себе сценарій захоплення населеного пункту, перерізання логістики, а тоді безпосереднього знищення самого міста.

Для того, щоб росіяни не змогли реалізувати цей план і не створили для себе плацдарм для оточення Краматорська і Слов'янська, і була спланована ця операція.

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"щоб цього не сталося, щоб не відбулася можливість створення плацдарму для охоплення Краматорська та Славʼянська, в принципі ця операція і була ініційована" пояснив Максим Жорін.

За його словами, перед військовими стояло завдання позбавити росіян можливості просування в український тил, а також зачищення території.

Знищення російських офіцерів, поповнення обмінного фонду і просування далі

Відео перших кадрів операції "Вівальді" від Третього армійського корпусу

Операція "Вівальді" також принесла чимало інших значних результатів. Передусім, за словами Жоріна, йдеться про ліквідацію великої кількості окупантів. Він розкрив, що українські військові знищили доволі велику кількість офіцерського складу противника. Чимало військових окупантів було взято в полон, що дозволило здійснити одне з найбільших поповнень обмінного фонду за багато часу.

"Під час цієї операції було також знищено досить велика кількість офіцерів противника і досить значна кількість особового складу противника була взята у полон. Мабуть, за останні роки, це найбільше поповнення обмінного фонду, яке було з української сторони" заявив військовий.

Заступник командира 3-го армійського корпусу також розкрив, що ЗСУ вдалося тримати у тиші своє просування зокрема завдяки системі "Залізний купол". Вона складається з великої кількості різних РЕБ-систем (засобів радіоелектронної боротьби) і в ході операції "Вівальді" система знищила близько 20 тисяч ворожих безпілотників.

Також Жорін розповів, що операція "Вівальді" є насправді лише першим етапом із чотирьох запланованих. Українським військовим вдалося не лише виконати всі поставлені цілі, а й продовжувати просування далі запланованого.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що під Лиманом 3 армійський корпус ЗСУ провів операцію "Вівальді", завдяки якій зачистив від інфільтрації 85 кв. км території.

Також Фокус з'ясовував, що насправді відбувається на ключових ділянках фронту, де росіяни продовжують просування, як змінилася їхня тактика наступу та які напрямки залишаються найнебезпечнішими.