ЗСУ вийшли з Ласточкиного. Де просуваються ЗС РФ на Авдіївському напрямку (мапа)

Українська армія відходить на нові рубежі оборони по лінії Орлівка-Тоненька-Бердичі. На полі бою помічені американські Abrams, а у окупантів — перевага в повітрі. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, яку ціль ставлять перед собою окупанти.

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Українські військові вийшли з Авдіївки. Російські окупанти не зупинились й продовжили наступальні дії. Нині в ЗСУ повідомили, що Сили оборони покинули Ласточкине. Фокус поговорив про ситуацію на Авдіївському напрямку з військово-політичним оглядачем групи "Інформаційний супротив" Олександром Коваленком.

Утворити буфер безпеки для Авдіївки – чому окупанти тиснуть на сході

За словами Олександра Коваленка, російські війська зараз наступають за інерцією на Авдіївському напрямку. Зараз там зосереджені великі ворожі сили чисельністю 60-80 тисяч осіб. Максимальна мета ЗС РФ — охопити території напівколом по лінії Бердичі-Семенівка-Орлівка-Тоненьке.

"Найближчим часом вони будуть концентрувати зусилля на створення буфера безпеки. Саме між Степове-Ласточкине-Сєверне та Тоненьке-Семенівка-Бердичі будуть відбуватись найінтенсивніші бойові дії. Після якогось часу, якщо росіяни досягнуть або не досягнуть своєї мети, вони візьмуть оперативну паузу і розпочнуть перегрупування своїх сил та засобів. Все ж після наступальної операції на Авдіївку втрати були дуже високі, тому пауза потрібна на оперативне перегрупування підрозділів. Частину з них можуть повернутись в зону своєї дислокації на Луганщині в склад військ "Центр" або під Бахмут", — пояснив Коваленко.

Помаранчевим позначено, де розвиватимуться найзапекліші бої, а червоні лінії – максимальне завдання для ЗС РФ Фото: колаж Фокус

До того ж в Сил оборони бракує боєприпасів, щоб зупиняти рух такої великої кількості окупаційних сил. Як тільки ця ситуація зміниться, то зміниться і тактика з боку РФ. Також на наступ впливають вибори президента РФ, які відбудуться в наступному місяці. На думку оглядача, вони впливатимуть на зону бойових дій, інтенсивність може зменшитись.

3 ключових моменти – чому ЗС РФ мають успіхи в просуванні

Військово-політичний оглядач назвав ключові елементи, завдяки яким ЗС РФ можуть просуватись на Авдіївському напрямку:

кількісна перевага у 60-80 тисяч осіб;

дефіцит боєприпасів у Сил оборони;

тотальна домінація російської тактичної авіації.

"Тотальна домінація російської авіації з КАБами. Були рекордні застосування КАБів і це впливало на результати просування росіян біля Авдіївки — ось основні фактори", — пояснив Фокусу Олександр Коваленко.

Україна зі свого боку доволі інтенсивно почала збивати російські літаки. За менш як тиждень було збито 7 Су-34 і Су-35, а в кінці минулого тижня ще й літак-розвідник А-50У.

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Танки Abrams на Авдіївському напрямку

23 лютого 47-ма окрема механізована бригада показала відео бойового застосування танків Abrams M1A1 SA. Як зазначили військові, американські машини застосовуються на Авдіївському напрямку понад місяць. Захисники зазначили, що машина дуже живуча у бою, бо має потужне багатошарове бронювання. Всього на озброєні української армії є 31 Abrams M1A1 SA, але достеменно невідомо, чи всі з них залучені в боях на Авдіївському напрямку.

"Вони доповнюють танкову компоненту, як один з вагомих елементів. На Abrams ми не повернемо Авдіївку, не заїдемо туди знову", — каже Коваленко про роль американських танків на Авдіївському напрямку.

Проте у звʼязці Abrams з БМП Bradley можуть краще себе проявити у випадку наступальних дій. Вони спеціально розроблялись для сумісних операцій. За словами оглядача "ІС", наразі Україна не готує наступальних операцій, але контрнаступальні дії можуть проводитись. Не виключено, що Abrams+Bradley можна буде побачити разом на російсько-українському форнті.

Бої на Авдіївському напрямку – що кажуть в ЗСУ, Генштабі і аналітики

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що Сили оборони відійшли від села Ласточкине на Авдіївському напрямку. Захисники планують організувати оборону по лінії Орлівка-Тоненьке-Бердичі, щоб не дати окупантам просуватись далі.

Аналітики DeepState повідомляють, що ЗС РФ продовжують наступ на Степове, Бердичів і Орлівку з Тоненьким. Наразі спроби атакувати на Степове і Бердичі відбиті. Ворог намагався закріпитись в крайніх будинках в Орлівці і на околицях Тоненького. Зазначається, що ситуація на цьому напрямку уточнюється.

Сили оборони організують оборону по напрямку Орлівка-Тоненьке-Бердичі Фото: deepstatemap.live

У ранковому зведені від 26 лютого Генерального штабу вказується, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 25 атак ЗС РФ в районах населених пунктів: