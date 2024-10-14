ВС РФ начали контрнаступление под Курском, но вытеснить ВСУ не могут, — командир 80-й ОДШБр

Украинские военные видят разницу в частях, которые командование ВС РФ перебрасывает из-под Донецка, и только что созданных, которыми пополняет старые бригады. Имеющихся российских сил не хватит для вытеснения Сил обороны Украины.

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Российское командование нарастило группировку в Курской области до 40 тыс. человек, но этого не хватает для вытеснения украинских подразделений. В составе группировки — части, которые сняли с фронта в Донецкой и Запорожской областях, есть несколько вновь созданных штурмовых рот. Тем временем бойцы ВСУ продолжают удерживать позиции, время от времени пытаясь их тактически улучшить. О деталях текущей ситуации линии фронта на территории РФ командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ВСУ Павел Розлач с позывным "Медведь" рассказал в интервью ТСН.

Прорыв в Курской области — командир 80 ОДШБр о боях по состоянию на 13 октября

Розлач сообщил, что командование ВС РФ действительно начало контратакующие действия в Курской области, прислав 30 тыс. новых бойцов. По его мнению, имеющихся у россиян сил не хватит, чтобы иметь успехи и вытеснить украинцев. Ориентировочно, их должно быть втрое больше, сказал он. Командир отметил, что оценивая возможности ВСУ к обороне, не стоит полагаться на количественные соотношения из старых советских учебников. По словам военного, также следует учитывать "морально-психологический дух".

"Если воевать стойко, то этого недостаточно. (Новосозданные штурмовые роты — Ред.) это не серьезный противник. Серьезный идет с Донбасса: сразу ощутимо, когда заезжает уже стреляное подразделение. Когда прибыли подразделения из Донбасса, то тогда сразу почувствовалось, что это уже другое", — отметил Розлач.

Командир 80-й ОДШБр ВСУ подтвердил, что его подразделение одним из первых зашло в Курскую область, заняло позиции и удерживает их уже второй месяц подряд. Бойцы перешли к обороне, время от времени пытаясь улучшить положение.

"Держим этот захваченный участок. В некоторых случаях улучшаем тактическое положение для улучшения обороны: где-то выравниваем, где-то более выгодные места занимаем", — сказал он.

Прорыв в Курской области — детали

Отметим, прорыв в Курскую область начался 6 августа 2024 года и в течение первых нескольких недель подразделения ВСУ взяли под контроль около 1 300 кв. км российской территории, заявил командующий Александр Сырский. Президент РФ Владимир Путин сначала утверждал, что произошла незначительная "провокация на границе", но позже отдал приказ отбросить украинцев до 1 октября. По состоянию на 7 октября, в день рождения российского руководителя, под контролем Украины находится более 700 кв. км, свидетельствует карта аналитиков DeepState. Также на этой карте можно увидеть, что контратаки россиян начались, ориентировочно, в начале сентября и в течение месяца ВС РФ сумели отбить около 200 кв. км.

Прорыв в Курской области — ситуация по состоянию на 10 сентября Фото: DeepState Прорыв в Курской области — ситуация по состоянию на 13 октября Фото: DeepState

Павел Розлач — командир 80-й бригады, который возглавил формирование незадолго до прорыва в Курской области. Его предшественника, Эмиля Ишкулова, сняли с должности, а в конце июля бойцы записали видео, на котором выразили несогласие с этим решением командования.

Напоминаем, 14 октября издание Forbes рассказало детали о казни украинских военнопленных, которых россияне захватили в Курской области. Об обстоятельствах попадания в плен накануне сообщили аналитики проекта DeepState.