Выполняют приказ Путина: армия РФ наступает в Курской области, удержат ли ВСУ позиции до октября

Задача первого этапа наступления российских военных в Курской области — деблокада Глушковского района, где почти в "котле" оказались около 3 000 солдат. Эксперты убеждены, что с учетом преимуществ России в военных ресурсах удержание Курского направления станет для ВСУ тяжелой задачей. Фокус анализирует все варианты развития событий.

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Российские военные 11 сентября начали контрнаступление в Курской области: уже совершена первая масштабная атака. Cитуация на левом фланге для группировки ВСУ ухудшилась, констатирует команда аналитиков DeepState.

Можно предположить, что наступление стало следствием исполнения приказа президента России Владимира Путина по освобождению Курской области до 1 октября. Причем задачу хотят выполнить без отвода сил на Покровском и Торецком направлениях Донецкой области, писали украинские СМИ.

Сейчас российские подразделения переправляют бронетехнику через Сейм и более мелкие реки. В DeepState зафиксировали движение бронированной колонны ВС РФ из Коренево к Снагости, в последнем селе идут активные боевые действия.

По данным западного военного эксперта Роба Ли, колонна 51-го полка ВДВ из восьми танков и бронемашин добралась до Снагости по дороге от Коренево. Российские военные доставили целую технику, несмотря на удары ВСУ по речным мостам.

Колонна 51-го полка ВДВ из восьми танков и бронемашин добралась до Снагости по дороге от Коренево

Российские милитари-паблики пишут о якобы освобождении ВС РФ Снагости, Викторовки, Гордеево, Обуховки, Внезапного, Бяхово и Апанасовки. Об освобождении порядка десяти населенных пунктов в Курской области рассказал и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Далее ВС РФ будут наносить удары по Любимовке и Зеленому Шляху, чтобы отрезать украинские войска в северной части Курской области.

Mash сообщает о продвижении войск России в районе 150 квадратных километров

Связанный с российскими силовиками канал Mash сообщил о продвижении войск России в районе 150 квадратных километров. В боях участвуют морские пехотинцы из 155-й и 810-й бригад, 56-й полк ВДВ.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также поделился размышлениями на тему наступления россиян в Курской области. Увеличив курскую группировку до более 35 тысяч человек, оккупационное командование решило, что этого хватит для вытеснения украинских сил.

ВС РФ действуют сразу на четырех направлениях:

Апанасовка–Снагость — деблокада Глушковского района и возвращение под контроль дороги "Коренево–Троицкое";

Журавли–Калинов — контроль логистики "Коренево–Сафоновка" с дальнейшим упрощением логистики по северному фронту;

Погребки — выход на дорогу "Льгов–Суджа" и саму Суджу с севера;

Борки — закрытие юго-восточного сектора контроля Сил обороны Украины по речке Псел.

Коваленко пишет, что к контрнаступлению привлечены силы десяти боевых подразделений, в том числе и дважды утилизированной 155-й бригады морпехов. Передислоцировали в регион из Павловки Донецкой области и 22-й отряд "БАРС".

"Действия оккупантов осуществляются при поддержке техники, но с ограниченным применением артиллерии. Из-за активизации подразделений оккупанты уменьшили применение КАБ по линии боевого соприкосновения. Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление в итоге выльется", — подытожил он.

Спасение 3 000 солдат из "котла": армия РФ взялась за Глушковский район

Военный аналитик Ян Матвеев считает, что на текущем этапе боестолкновений ВС РФ займутся деблокированием Глушковского района. Россия организовывала понтонные переправы и защищала оставшийся на востоке проход, но до закрытия "котла" ВСУ оставалось 5 километров, сообщало 20 августа 2024 года издание Bild.

Вторая причина выбора Глушковского района — отдаление от основного шоссе снабжения через Суджу, где сосредоточено больше украинских войск. Российская атака на том участке была бы гораздо опаснее — существовал риск отсечения от логистики всего Курского направления.

Данную тактику врага подтверждает и военный эксперт Дмитрий Снегирев. В настоящее время происходит деблокирование частей ВС РФ численностью до 3 000 солдат в Глушковском районе, находившегося под угрозой окружения украинскими силами.

"Можно говорить о тактических успехах российских подразделений, но не прорыве позиций украинских военных. В связи с катастрофой в Глушковском районе командование и начало контрнаступление. Оценивать успешность маневров еще рано, ведь операция носит локальный характер", — комментирует он Фокусу.

По оценкам эксперта, на Курском направлении сосредоточены наиболее подготовленные штурмовые подразделения Сил обороны Украины, навязавшие россиянам маневренный характер боя. Украинские войска должны были успеть построить систему эшелонированной обороны. Также при наступлении на Курскую область им удалось захватить две линии фортификационных сооружений.

"Мы будем опираться на готовые инженерные конструкции, построенные россиянами. Так будет легче вести активную оборону", — убежден Снегирев.

Операция на две недели: три сценария действий ВСУ в Курской области

Российское командование сыграло в своеобразную игру: показали ненужность Курской области по сравнению с Донбассом, а потом подтянули туда войска для выбивания частей ВСУ, считает военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Происходит соревнование ресурсов и запасах техники, а также военного интеллекта и маневрирования. Преимущество в авиационных и ракетных атаках у ВС РФ. Скоро мы увидим и применение переданных Тегераном ракет Fath-360 по украинским частям радиусом действия до 120 километров", — делится он мнением с Фокусом.

Однако боевые действия в Курской области не растянутся на годы: Украина привлекла для боев на территории России относительно немного сил.

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о вынужденной переброски в регион до 60 тысяч военных РФ из Запорожской и Херсонской областей. Точное количество задействованных в прорыве военных ВСУ не сообщалось. Источники газеты The Wall Street Journal отмечали, что всего на Курском направлении Украина задействовала порядка 11 000 военных. Схожее количество озвучивал и генерал-майор Апти Алаудинов.

"С учетом ресурсных преимуществ ВС РФ, растянутых резервов ВСУ на Донбассе и по другим направлением, удержание Курского направления станет тяжелой задачей", — замечает аналитик.

Курская операция, по оценкам Ступака, оправдывала себя в первые две недели c точки зрения стремительности, неожиданности и режима информационной тишины. В последнее время продвижение ВСУ замедлилось, идея захода на российскую территорию постепенно изживает себя.

Теперь у Киева имеется три варианта действий:

попытаться защитить от наступления россиян все территории в Курской области;

отойти до местности, пригодной для обороны;

вывести подразделения на украинскую территорию.

"Нужно знать меру и свои возможности. Вспомню пример правильного ухода гостей с праздника: приглашенные должны чувствовать момент окончания банкета, чтобы их не просили покинуть мероприятие", — подытожил аналитик.

Напомним, в России исключили переговоры с Украиной до вытеснения подразделений ВСУ из Курской области. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу считает, что цель наступления на Курскую область заключалась в захвате атомной станции в Курчатове.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко называл Курскую область "автономным регионом РФ". Если жители российского региона проведут внутренний референдум с просьбой о включении в Украину, такой вариант вполне обсуждаем, уверен он.