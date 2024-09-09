Возможен референдум: ветеран рассказал, что Украина будет делать с Курской областью

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, Киев не обязан брать на себя ответственность за российский регион, ведь не объявлял его своим. Боевые действия между Силами обороны и ВС РФ продолжаются.

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Операция ВСУ в Курской области продолжается уже больше месяца, однако Украина не рассматривает российский регион и населенные пункты, которые контролирует, своим субъектом. Об этом детальнее рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск и ветеран российско-украинской войны Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, Курская область является автономным регионом России и поэтому в праве обеспечивать себя самостоятельно. Киев же не обязан брать на себя ответственность за эту территорию, ведь не объявлял ее своей. При этом все может измениться при одном условии.

"Если Курская область как субъект РФ проведет какой-то свой внутренний референдум, или местное население обратится к территориальному руководству с просьбой о включении в Украину или взятии их под опеку — тогда мы можем это обсуждать", — заявил Иван Тимочко.

По состоянию на сегодня такое информации нет, поэтому Украина не рассматривает российские территории своим субъектом и не может утверждать, что будет там находиться всегда.

Боевые действия с ВС РФ в Курской области продолжаются, подытожил глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Напомним, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рассказывал об операции в Курской области из-за российской разведки. По его словам, Киев получил информацию от ГУР и партнеров о возможном наступлении россиян с севера на город Сумы.