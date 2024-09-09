Можливий референдум: ветеран розповів, що Україна робитиме з Курською областю

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, Київ не зобов'язаний брати на себе відповідальність за російський регіон, адже не оголошував його своїм. Бойові дії між Силами оборони та ЗС РФ тривають.

Related video

Операція ЗСУ в Курській області триває вже понад місяць, проте Україна не розглядає російський регіон і населені пункти, які контролює, своїм суб'єктом. Про це детальніше розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ і ветеран російсько-української війни Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, Курська область є автономним регіоном Росії і тому має право забезпечувати себе самостійно. Київ же не зобов'язаний брати на себе відповідальність за цю територію, адже не оголошував її своєю. При цьому все може змінитися за однієї умови.

"Якщо Курська область як суб'єкт РФ проведе якийсь свій внутрішній референдум, або місцеве населення звернеться до територіального керівництва з проханням про включення в Україну або взяття їх під опіку — тоді ми можемо це обговорювати", — заявив Іван Тимочко.

Станом на сьогодні такої інформації немає, тому Україна не розглядає російські території своїм суб'єктом і не може стверджувати, що буде там перебувати завжди.

Бойові дії зі ЗС РФ у Курській області тривають, підсумував голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що не розповідав про операцію в Курській області через російську розвідку. За його словами, Київ отримав інформацію від ГУР і партнерів про можливий наступ росіян із півночі на місто Суми.