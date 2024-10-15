"Зуби дракона" РФ в Курській області за добу ліквідували 40 росіян, — соцмережі

Через загородження, які погано видно на дорозі, окупанти не можуть втекти від дронів та евакуювати поранених. Ворожі блогери скаржаться, що за годину тут трапляється більше ДТП, ніж підбиває FPV за тиждень.

Related video

В Курській області російські командири через побоювання прориву ЗСУ на трасі захистилися "зубами дракона". Втім, таке загородження лише ускладнило пересування росіян, зокрема, евакуацію поранених і втечу від українських FPV-дронів. Про це написав в своєму телеграм каналі "Филолог засаде" Z-блогер Святослав Голіков.

За його словами, такі загородження встановлені у Великосолдатському районі на трасі Суджа — Курськ.

"Небезпечна ділянка, на якій дронами противника вже спалено понад 50 автомашин, військових та цивільних. Відповідно, проскочити цю ділянку люди намагаються на високих швидкостях. Днями на ділянці по-сірому виставили зуби дракона. Ні сповіщень, ні попереджувальних знаків. На швидкостях за 150 км/год влетіло кілька машин, були загиблі та тяжкі постраждалі. Товариші, які працюють на Суджанському напрямі, знесли ці зуби "до бісової матері, але наступного дня ситуація повторилася. Знову зуби по сірому, розбиті машини, кілька загиблих та кілька людей у ​​реанімації", — обурився блогер.

Він заявив, що такі дії схожі не на роботу керівництва, а українських ДРГ.

"Пост на ділянці не поставиш, його тупо розмотають дронами. Оповіщення та попереджувальні знаки ситуативно могли б врятувати, але зараз "зуби дракона" на трасі — це у принципі не варіант! Траса активно робоча і при цьому люди нею змушені літати", — написав блогер.

Він обурився, що втрати від таких загороджень на цій ділянці більше, ніж від FPV-дронів.

Також він додав, що днями тут на своєму авто в "зуби" влетів відомий волонтер — він не постраждав, але авто в нього більше немає.

В іншому російському телеграм-каналі "Тройка" повідомили, що через "зуби дракона" вже загинули 40 російських вояків.

"Вночі у Курській області невідома ДРГ виставляє в тилу "зуби дракона", на трасах евакуації, якими машини мчать від FPV-дронів на 150км/год. Без будь-яких розпізнавальних знаків. Загиблих понад 40 осіб лише за одну добу, стільки ж 300. За годину більше ДТП, ніж підбиває FPV за тиждень", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські війська захопили російські укріплення на Курщині, що були побудовані росіянами для захисту від атак, але залишені ними без бою. ЗС РФ не змогли швидко прорватися через населений пункт Дар’їно через наявність там підземних укріплень під землею, які можна тільки якось обійти і чекати, коли закінчиться провіант в ЗСУ або шукати "варіанти викурювати противника.