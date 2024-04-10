Осужденный за экстремизм в РФ Игорь Стрелков-Гиркин просится на фронт в Украину

Адвокаты экс-главы боевиков сообщили, что с ним готова подписать контракт одна из частей т.н. "ДНР", но этому мешает статья за экстремизм.

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Так называемый экс-министр обороны так называемой "ДНР" и террорист Игорь Стрелков (Гиркин), который в России получил 4 года колонии по делу об экстремизме, просит направить его на войну в Украину. Об этом сообщает российское издание РБК.

По словам адвоката Гиркина Александра Молохова, защита террориста в конце января 2024 года обжаловала приговор своего подзащитного, а судебное заседание по уголовному делу состоится в первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве 15 мая.

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К апелляционной жалобе Молохова добавлен документ, подтверждающий, что одна из воинских частей так называемой "ДНР" дала согласие на заключение контракта с Гиркиным.

"Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует", — сообщил Молохов.

Он добавил, что если суд апелляционной инстанции отменит приговор или если президент России помилует осужденного экстремиста Гиркина и снимет с него судимость, то он будет иметь право пойти служить.

Напомним, что 25 января 2024 года стало известно, что Московский городской суд приговорил бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму.

21 июля Стрелкова арестовали за "экстремизм", потому что он постоянно критиковал Минобороны России и президента Владимира Путина. В то же время, находясь в СИЗО, террорист самовыдвинулся кандидатом в президенты РФ на выборах 2024 года