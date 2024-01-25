Экс-лидер "ДНР" Игорь Гиркин получил четыре года колонии общего режима в РФ (видео)

По данным пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы, бывшего руководителя боевиков осудили за "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

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Московский городской суд приговорил бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом в четверг, 25 января, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

"Игорь Гиркин признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Гиркин публично призывал пользователей телекоммуникационной сети "Интернет" к экстремистской деятельности", — говорится в сообщении.

Прокурор запросил для Гиркина четыре года 11 месяцев колонии общего режима.

Кто такой Игорь Стрелков-Гиркин

Игорь Стрелков-Гиркин привлек внимание общественности в 2014 году в ходе событий на Донбассе. С 16 мая по 14 августа 2014 года Стрелков занимал пост так называемого "министра обороны ДНР". В интервью газете "Завтра" он заявил, что именно он "нажал спусковой крючок войны".

В сентябре 2022 года стало известно, что Гиркин пользовался паспортом на имя Сергей Рунов после возвращения в Россию из оккупированного Донбасса. Паспорт был выдан Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГРУ).

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Гиркина одним из виновников крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области летом 2014 года, приговорив его к пожизненному заключению.

Игорь Гиркин на суде Фото: Скриншот

21 июля Игоря Гиркина арестовали за "экстремизм". Он неоднократно критиковал Минобороны России и президента Владимира Путина. При этом, находясь в СИЗО, он самовыдвинулся кандидатом в президенты РФ на выборах 2024 года.