Екслідер "ДНР" Ігор Гіркін отримав чотири роки колонії загального режиму в РФ (відео)

За даними прес-служби судів загальної юрисдикції міста Москви, колишнього керівника бойовиків засудили за "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності".

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Московський міський суд засудив колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) до чотирьох років колонії загального режиму у справі про публічні заклики до екстремізму. Про це в четвер, 25 січня, повідомляє пресслужба судів загальної юрисдикції міста Москви.

"Ігор Гіркін визнаний винним за ч. 2 ст. 280 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності). Гіркін публічно закликав користувачів телекомунікаційної мережі "Інтернет" до екстремістської діяльності", — ідеться в повідомленні.

Прокурор запросив для Гіркіна чотири роки 11 місяців колонії загального режиму.

Хто такий Ігор Стрєлков-Гіркін

Ігор Стрєлков-Гіркін привернув увагу громадськості у 2014 році під час подій на Донбасі. З 16 травня до 14 серпня 2014 року Стрєлков обіймав посаду так званого "міністра оборони ДНР". В інтерв'ю газеті "Завтра" він заявив, що саме він "натиснув спусковий гачок війни".

У вересні 2022 року стало відомо, що Гіркін користувався паспортом на ім'я Сергій Рунов після повернення в Росію з окупованого Донбасу. Паспорт було видано Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ).

У листопаді 2022 року суд у Гаазі визнав Гіркіна одним із винуватців аварії малайзійського Boeing 777 у Донецькій області влітку 2014 року, засудивши його до довічного ув'язнення.

Ігор Гіркін на суді Фото: Скриншот

21 липня Ігоря Гіркіна заарештували за "екстремізм". Він неодноразово критикував Міноборони Росії та президента Володимира Путіна. Водночас, перебуваючи в СІЗО, він самовисунувся кандидатом у президенти РФ на виборах 2024 року.