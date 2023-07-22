Арешт Гіркіна може розлютити російських військових та блогерів, – британська розвідка

Невдалий заколот Євгена Пригожина дав привід активно критикувати владу і особисто Володимира Путіна. Втім, вже 21 липня Гіркіна заарештували за "екстремізм".

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Арешт терориста та "провідного мілітарі-блогера" Ігоря Гіркіна (Стрєлков) може мати наслідки в мілітарному середовищі. Про це повідомляється у свіжому звіті британської розвідки від 22 липня.

Російського терориста заарештували 21 липня 2023 року за "екстремізм". Ігор Гіркін вже давно критикує ведення війни Міністерством оборони РФ. Проте останнім часом його коментарі перейшли до прямої критики президента Володимира Путіна та його влади.

Арешт колишнього офіцера ФСБ може розлютити інших членів спільноти проросійських блогерів та деяких військовослужбовців, які вважають Гіркіна патріотом та проникливим військовим аналітиком. У британській розвідці також додали, що Гіркін відігравав важливу роль у війни РФ проти України з 2014 року. Також він провів декілька місяців на передовій у 2022 році.

Звіт британської розвідки від 22 липня 2023 року

Зазначається, що хоч Гіркін не є союзником ПВК "Вагнер", але ймовірно, він тільки готувався до розширення публічної критики в контексті невдалого заколоту Євгена Пригожина в червні 2023 року. Так табу на відкриту критику путінського режиму значно послабилось.

Нагадаємо, 22 липня в ISW написали, що арешт Гіркіна-Стрєлкова змінює баланс сил в Росії не на користь ФСБ.

21 липня суд у Москві обрав запобіжний захід Гіркіну-Стрєлкову у вигляді двох місяців вʼязниці.