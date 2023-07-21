Два місяці в'язниці: суд обрав запобіжний захід Гіркіну-Стрєлкову (фото, відео)

Екс-ватажка бойовиків "ДНР" звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. Найближчі два місяці до нового судового слухання він проведе в СІЗО.

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Суд у Москві обрав запобіжний захід колишньому ватажку бойовиків "ДНР" Ігорю Гіркіну-Стрєлкову, якого звинувачують у публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності. Його відправили до в'язниці на два місяці до 18 вересня. Про це повідомляють росЗМІ.

Журналісти пишуть, що під час засідання суддя Олеся Менделєєва задовольнила клопотання слідчого і відправила Ігоря Гіркіна-Стрєлкова в СІЗО.

"Зрозуміла постанова?" — звернулася суддя до Гіркіна. "Так точно" — відповів той.

Гіркіна-Стрєлкова відправили в СІЗО до 18 вересня Фото: ТАСС

У росЗМІ повідомляли, що обвинувачення в екстремізмі Гіркіну-Стрєлкову висунули за два пости в Telegram-каналі 25 травня, у яких ішлося про Крим і про проблеми з виплатами військовослужбовцям 105 і 107 десантних полків.

Раніше під час слухання Гіркін скаржився на здоров'я. Колишній ватажок бойовиків "ДНР" повідомив, що у нього нібито діагностовано стенокардію другого ступеня. При цьому довідок Гіркін отримати не встиг, але попросив суд призначити йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Він додав, що перебуває в розшуку Інтерполу, а тому вважає заяву слідчого про те, що він може сховатися за кордоном "відверто смішною".

Що відомо про затримання Гіркіна-Стрєлкова

Нагадаємо, 21 липня росЗМІ повідомили про затримання терориста Гіркіна-Стрєлкова. Співробітники правоохоронних органів забрали його з дому близько полудня, де попередньо провели обшуки. Дружина колишнього ватажка бойовиків повідомляла, що Гіркіна відвезли під час її відсутності. Вона не знала про перебування чоловіка, оскільки на зв'язок він не виходив, а від його друзів дізналася, що йому пред'явили підозру за ст. 282.1 КК РФ ((Організація екстремістського співтовариства).

Пізніше стало відомо, що Гіркіна доставили в Міщанський районний суд Москви. У росЗМІ писали, що слідство проситиме для терориста запобіжного заходу, не пов'язаного з арештом. Йшлося про підписку про невиїзд.

За попередніми даними, Гіркіна затримали після заяви колишнього співробітника ПВК "Вагнер" Дмитра Петровського. Він звернувся до російської генпрокуратури зі звинуваченнями екс-ватажка проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна в розтраті донатів, зібраних на потреби окупаційних військ.

За словами Петровського, Гіркін критикує Путіна, що, на його думку, є злочином.

У ГУР України затримання Гіркіна пояснили активним протистоянням різних груп впливу в Кремлі. За словами представника української розвідки Андрія Юсова, "Гіркін домовився", і Москва більше не може приховувати внутрішню боротьбу за місце під сонцем після невдалого заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Фокус писав, що в березні екс-ватажок бойовиків "ДНР" різко розкритикував політику президента РФ Путіна і порадив йому "заткнуться", щоб країні не було соромно за такого лідера.

Також Гіркін стверджував 20 липня, що літній контрнаступ ЗСУ може сильно виснажити арсенал ЗС РФ і залишити Кремль без зброї, внаслідок чого Росії "не буде чим" боротися з Україною.