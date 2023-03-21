"Просто заткнися": Стрєлков-Гіркін жорстко дав "пораду" президенту РФ Путіну (відео)

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" обурився тим, що Володимир Путін багато часу приділяє постановкам і не поспішає робити реальні кроки в керівництві країною. Ігор Гіркін заявив, що подібна нерозсудливість була характерна і раніше ліквідованим або страченим диктаторам Муаммару Каддафі, Слободану Мілошевичу та Саддаму Хусейну.

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Ексголова бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розкритикував політику президента РФ Володимира Путіна і порадив йому "заткнутися", щоб країні не було соромно за такого лідера. Про це Гіркін заявив у відеозверненні від 20 березня, яке він опублікував у своєму телеграм-каналі.

Спочатку колишній ватажок терористів обурився тим, що ЗС РФ нібито не використовують у війні проти України гіперзвукові ракети "Кинджал". Принаймні якщо вірити інформації від Міноборони РФ.

Після цього Гіркін почав критикувати на його думку безвідповідальну військову політику глави РФ Володимира Путіна.

"Володимире Володимировичу, заткнися. Просто заткнися, мовчи краще. І нам не буде за тебе соромно, що в нашій країні такий президент, і ворог не вигалюватиметься", — сказав він.

Гіркін також заявив, що "кожний безглуздий рух і кожне необережне слово" російського лідера йде в "скарбничку".

"Точно такі самі скарбнички мали Каддафі (лівійський диктатор Муаммар Мухаммад Абу Міньяр аль-Каддафі, якого вбили повстанці, — ред.), Мілошевич (колишній президент Югославії Слободан Мілошевич, який помер у тюремній камері в Гаазі, — ред.) та Саддам (очільник Іраку Саддам Хусейн, страчений за злочини перед власним народом, — ред.)", — додав ексголова бойовиків.

Зауважимо, що Гіркін також розкритикував Володимира Путіна за польоти гелікоптером на симуляторах.

До речі, ще більше критики від колишнього "міністра оборони ДНР" Володимиру Путіну дісталося за візит до окупованого Криму. Декількома днями раніше, 18 березня, Гіркін розкритикував приїзд російського лідера до Севастополя і згадав ухвалу Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна.

"Вже ордер на арешт йому виписали, а він так досі ні чорта і не зрозумів. Ще рік тому треба було по військових частинах та з'єднаннях їздити, а він усе… "чижиків їсть"… тобто історико-археологічні комплекси інспектує", — заявив Стрєлков під час відеозвернення, згадавши приїзд Путіна на будівництво історико-археологічного парку "Херсонес Таврійський".

Ще більше обурення з боку ватажка донецьких бойовиків викликав той факт, що для спорудження парку було задіяно військових будівельників.

"(Будівельникам, — ред.) треба розуміти, більше під час війни зовсім нема чим зайнятися. Кретинізм цвіте і пахне, і немає йому кінця і краю", — резюмував Гіркін.

Нагадаємо, що у Кремлі з відеоролика про поїздку Володимира Путіна до окупованого Маріуполя вирізали кадри з жінкою, яка прокричала про те, що відео постановочне. З розміщеного на сайті адміністрації президента РФ ролика, на якому Путін спілкується з жителями окупованого міста, також зникли слова чоловіка про те, що "йому 70 років і він усе втратив".

Ми також інформували про те, що 21 березня голова Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук порівняла Володимира Путіна з лідером німецьких нацистів Адольфом Гітлером. Візит голови Кремля до окупованого портового міста, як вважає голова Мінреінтеграції, свідчить лише про слабкість, через яку Путіну незабаром доведеться піти у відставку.