"Це все напоказ!": Кремль вирізав фрагмент із жінкою з відео із Путіним у Маріуполі

Із розміщеного на сайті адміністрації президента РФ ролика, на якому Путін спілкується з жителями окупованого міста, також зникли слова чоловіка про те, що "йому 70 років, і він усе втратив".

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На сайті Кремля з'явилося відео, ймовірно, зняте під час поїздки президента РФ Володимира Путіна в Маріуполь. Ролик пройшов додаткові редагування, з нього, серед іншого, вирізали фрагмент, на якому жіночий голос кричить: "Це все неправда! Це все напоказ!" Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".

Жінка прокричала про те, що ролик постановочний, коли Путін стояв біля під'їзду й розмовляв із місцевими мешканцями. З відео згодом зникли й слова чоловіка, який повідомив, що йому 70 років і що він лишився без нічого. Але оригінальний запис зберегли ЗМІ.

Також на офіційному кремлівському ресурсі збереглася й вихідна аудіодоріжка.

Автори публікації зазначають, що читачі маріупольських Telegram-каналів пишуть, що Путін відвідав мікрорайон "Невський", єдиний відбудований у місті.

Відео спілкування Путіна з маріупольцями

За даними пресслужби Кремля, Путін прибув в окуповане місто вертольотом, і це стало його першою поїздкою на окуповані території України з початку масштабного вторгнення.

Захопленню Маріуполя в травні 2022 року передували кровопролитні бойові зіткнення. За даними ООН, знищеними або пошкодженими виявилося до 90% багатоповерхових житлових будинків і приблизно 60% приватних домоволодінь. До цього в Маріуполі проживало близько 426 тисяч осіб. Під час російської облоги загинули щонайменше 25 тисяч жителів, ще 350 стали біженцями.

Нагадаємо, що в мережі висміяли двійника Путіна, який відвідав Маріуполь і поспілкувався з місцевими жителями.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтерв'ю італійській пресі 21 березня глава Міністерства з питань реінтеграції Ірина Верещук нагадала, що Адольф Гітлер також їздив у Маріуполь.