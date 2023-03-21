"Это все напоказ!": Кремль вырезал фрагмент с женщиной из видео с Путиным в Мариуполе

Из размещенного на сайте администрации президента РФ ролика, на котором Путин общается с жителями оккупированного города, также исчезли слова мужчины о том, что "ему 70 лет и он все потерял".

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На сайте Кремля появилось видео, предположительно снятое во время поездки президента РФ Владимира Путина в Мариуполь. Ролик прошел дополнительные правки, их него, среди прочего, вырезали фрагмент, на котором женский голос кричит: "Это все неправда! Это все напоказ!". Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Женщина прокричала о том, что ролик постановочный, когда Путин стоял у подъезда и беседовал с местными жильцами. Из видео впоследствии исчезли и слова мужчины, который сообщил, что ему 70 лет, и что он остался без ничего. Но оригинальную запись сохранили СМИ.

Также на официальном кремлевском ресурсе сохранилась и исходная аудиодорожка.

Авторы публикации отмечают, что читатели мариупольских Telegram-каналов пишут, что Путин посетил микрорайон "Невский", единственный отстроенный в городе.

Видео общения Путина с Мариупольцами

По данным пресс-службы Кремля, Путин прибыл в оккупированный город на вертолете, и это стало его первой поездкой на оккупированные территории Украины с начала масштабного вторжения.

Захвату Мариуполя в мае 2022 года предшествовали кровопролитные боестолкновения. По данным ООН, уничтоженными или поврежденными оказались до 90% многоэтажных жилых зданий и примерно 60% частных домовладений. Прежде в Мариуполе проживало около 426 тысяч человек. Во время российской осады погибли не менее 25 тысяч жителей, еще 350 стали беженцами.

Напомним, что в сети высмеяли двойника Путина, который посетил Мариуполь и пообщался с местными жителями.

Ранее Фокус сообщал, что в интервью итальянской прессе 21 марта глава Министерства по вопросам реинтеграции Ирина Верещук напомнила, что Адольф Гитлер тоже ездил в Мариуполь.