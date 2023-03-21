"Тоже ездил в Мариуполь": Верещук сравнила Путина с Гитлером

Визит главы Кремля в оккупированный портовый город, как считает глава Минреинтеграции, свидетельствует лишь о слабости, из-за которой Путину вскоре придется уйти в отставку.

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Руководитель Третьего рейха Адольф Гитлер, как и лидер россиян Владимир Путин, посещал Мариуполь после оккупации. В интервью Corriere della Sera 21 марта Ирина Верещук, глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сообщила подробности.

Она напомнила, что Гитлер был в 1941 году в городе. В связи с этим она предложила провести аналогию с современными событиями. Верещук обратила внимание на слабость российского диктатора.

"Он скоро будет вынужден уйти в отставку", – заявила она.

Представительница украинского правительства отметила, что нормы Женевской конвенции российские солдаты и офицеры не выполняют. Захватчики массово издеваются не только над взрослыми, но и над детьми.

Верещук обратила внимание и на ситуацию на оккупированных украинских территориях, где россияне пытаются мужчин силой призывать и удерживать на военной службе. Украинским гражданам предписывают менять паспорта, а также происходит навязывание российских обучающих программ в школах. Оккупанты и дальше уничтожают и грабят частную собственность.

Самые серьезные несправедливости, как отметила Верещук, осуществляют в отношении гражданских заключенных. Продолжается работа по их освобождению из российской неволи.

"По нашим спискам, их более 3000", – заявила Верещук.

Напомним, российские СМИ 19 марта сообщили, что Путин прибыл в Мариуполь. Диктатор вроде бы решил с местным населением и проверить работу оккупационных администраций на местах.

Эксперты раскрыли значение поездки Путина в оккупированный Мариуполь. Ольга Лаутман, внештатный старший научный сотрудник Центра по анализу европейской политики, считает, что российский диктатор пытается сплотить россиян и отвлечь от международного ордера на свой арест.