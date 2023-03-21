Это сигнал: эксперты раскрыли значение поездки Путина в оккупированный Мариуполь

По словам аналитика, очень важно, что Путин впервые с начала полномасштабной войны с Украиной посетил оккупированные территории. Глава Кремля хочет сплотить россиян и отвлечь внимание от ордера МУС на свой арест.

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Президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее продавать россиянам войну против Украины. Его визиты в оккупированные Крым и Мариуполь призваны заручиться поддержкой граждан. Об этом рассказала Ольга Лаутман, внештатный старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, пишет Newsweek.

По словам эксперта, внутри российского общества зреет напряжение. Особенно после объявления Путиным так называемой "частичной мобилизации". Теперь же появились сообщения об ордере МУС на арест президента РФ.

"Таким образом, (посещая Мариуполь, — ред.) он фактически сигнализирует россиянам, что Мариуполь — это их территория, которая не принадлежит Украине. А также то, что он свободен для посещения", — сказала Лаутман.

Она также отметила важность того факта, что Путин впервые с начала полномасштабного вторжения посетил оккупированную территорию Украины.

"Это было сделано, чтобы усилить поддержку и сплотить людей внутри России вокруг этой войны, а также отвлечь внимание от ордера МУС", — сказала эксперт.

При этом, как уверена Лаутман, ордер на арест Путина является поворотным моментом в отношениях России и Запада. Так, Европа и США не хотят вести с Кремлем серьезных переговоров, пока Путин находится у власти.

"Это полный хаос того, что происходит, и, по сути, начало коллапса несостоявшегося государства", — сказала эксперт.

По ее мнению, ордер дал четкий сигнал российским элитам о том, что Путин стал обузой.

Напомним, что 19 марта оккупированный Мариуполь посетил президент РФ Владимир Путин. Прилетев в разрушенный ВС РФ город, глава Кремля решил покататься на машине и поговорить с "местными жителями".

Кроме того, 17 марта Международный уголовный суд принял решение о выдачи ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконным перемещением детей из Украины.