Це сигнал: експерти розкрили значення поїздки Путіна до окупованого Маріуполя

За словами аналітика, дуже важливо, що Путін уперше від початку повномасштабної війни з Україною відвідав окуповані території. Глава Кремля хоче згуртувати росіян та відвернути увагу від ордера МКС на свій арешт.

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Президенту РФ Володимиру Путіну стає дедалі важче продавати росіянам війну проти України. Його візити до окупованих Криму та Маріуполя покликані заручитися підтримкою громадян. Про це розповіла Ольга Лаутман, позаштатний старший науковий співробітник Центру з аналізу європейської політики, пише Newsweek.

За словами експерта, усередині російського суспільства назріває напруга. Особливо після оголошення Путіним так званої "часткової мобілізації". Тепер же з'явилися повідомлення про ордера МКС на арешт президента РФ.

"Таким чином (відвідуючи Маріуполь, — ред.) він фактично сигналізує росіянам, що Маріуполь — це їхня територія, яка не належить Україні. А також те, що він вільний для відвідування", — сказала Лаутман.

Вона також наголосила на важливості того факту, що Путін вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав окуповану територію України.

"Це було зроблено, щоб посилити підтримку та згуртувати людей у Росії навколо цієї війни, а також відвернути увагу від ордера МКС", — сказала експерт.

При цьому, як упевнена Лаутман, ордер на арешт Путіна є поворотним моментом у відносинах Росії та Заходу. Так, Європа та США не хочуть вести з Кремлем серйозні переговори, поки Путін перебуває при владі.

"Це повний хаос того, що відбувається, і, по суті, початок колапсу держави, що не відбулася", — сказала експерт.

На її думку, ордер дав чіткий сигнал російським елітам про те, що Путін став тягарем.

Нагадаємо, що 19 березня окупований Маріуполь відвідав президент РФ Володимир Путін. Прилетівши до зруйнованого ЗС РФ міста, глава Кремля вирішив покататися на машині та поговорити з "місцевими жителями".

Крім того, 17 березня Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення про видачу ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноважену при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з незаконним переміщенням дітей з України.